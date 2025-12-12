Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Storace torna ad Atreju: "Chi soffia sull'odio politico"

venerdì 12 dicembre 2025
Storace torna ad Atreju: "Chi soffia sull'odio politico"

1' di lettura

"Il ritorno ad Atreju": lo annuncia sui social Francesco Storace, ex governatore del Lazio e oggi penna di Libero. Domani sera alle 21.30 sarà sul palco della Sala Giustizia Giusta della kermesse romana di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo per partecipare al dibattito su chi soffia sull'odio politico. Per difendere la libertà di pensiero.

Introduce Stefano Cavedagna, europarlamentare di FdI, mentre la moderazione sarà del giornalista Michel Dessì. Insieme a Storace interverranno Francesco Filini, deputato di FdI, il direttore del Tempo Daniele Capezzone, la giornalista Ilaria D'Amico, il direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale Francesco Giubilei e il direttore de L'Unità Piero Sansonetti.

ti potrebbero interessare

Sciopero. Roberto Capobianco, pres. Conflavoro: “Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori”

Sciopero. Roberto Capobianco, pres. Conflavoro: “Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori”

“PRIMAVERA”, IL FILM DI DAMIANO MICHIELOTTO, DEBUTTA IL 25 DICEMBRE.IN 160 SALE ITALIANE.

“PRIMAVERA”, IL FILM DI DAMIANO MICHIELOTTO, DEBUTTA IL 25 DICEMBRE.IN 160 SALE ITALIANE.

Annamaria Piacentini
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NASCE IL CONSORZIO DELLA BRAVA GENTE

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NASCE IL CONSORZIO DELLA BRAVA GENTE

Annamaria Piacentini
Nuovo Laboratorio Antidoping FMSI, Casasco: "Ringrazio il governo per aver creduto nel progetto"

Nuovo Laboratorio Antidoping FMSI, Casasco: "Ringrazio il governo per aver creduto nel progetto"