Sciopero. Roberto Capobianco, pres. Conflavoro: “Stop a scontri ideologici che penalizzano imprese e lavoratori”

“Lo sciopero proclamato oggi dalla CGIL trasforma un diritto costituzionale in uno strumento di ricatto politico, scaricando sulle imprese e sul sistema produttivo costi che il Paese non può più permettersi. I numeri che emergono dalle nostre analisi parlano chiaro: con 1.129 proteste all’anno, pari a 3,1 scioperi ogni giorno, l’Italia detiene un primato mondiale che grava pesantemente su economia, competitività e servizi essenziali. L’impatto complessivo di questo fenomeno ha un peso enorme: 5,5 miliardi di euro l’anno tra danni diretti e indiretti, con una perdita di produttività per le imprese stimata tra 1,8 e 2,4 miliardi e minori entrate per lo Stato comprese tra 580 e 810 milioni di euro.

Nel complesso, il peso degli scioperi sul PIL italiano oscilla tra lo 0,15% e lo 0,25% annuo. Sono cifre che parlano da sole e che descrivono un Paese dove il conflitto viene privilegiato rispetto al confronto, con ripercussioni che colpiscono imprese, lavoratori e cittadini. Le aziende, già costrette a fronteggiare costi elevati e un contesto internazionale instabile, non possono continuare a subire le conseguenze di mobilitazioni che si ripetono senza alcuna valutazione dell’impatto complessivo sul tessuto produttivo. Siamo convinti che il Paese abbia bisogno di un metodo diverso, fondato sul dialogo, non su contrapposizioni ideologiche.