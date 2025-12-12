xAI e El Salvador avviano partnership strategica per il primo programma educativo nazionale basato sull’Intelligenza Artificiale

xAI, la società di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, e il Governo di El Salvador hanno avviato una partnership strategica per l’implementazione del primo programma educativo nazionale al mondo basato sull’IA.

L’iniziativa è finalizzata alla modernizzazione del sistema educativo pubblico attraverso l’integrazione di strumenti di apprendimento avanzati in tutte le classi del Paese, coinvolgendo nei prossimi due anni più di 5.000 scuole pubbliche e oltre un milione di studenti e consentendo a migliaia di insegnanti di collaborare attivamente.

Il programma è progettato per offrire un’istruzione personalizzata e di alta qualità su larga scala, grazie all’utilizzo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che consentiranno agli studenti di rafforzare le competenze fondamentali e di approfondire discipline avanzate, il tutto tramite un sistema di tutoraggio interattivo e adattivo che innalzi gli standard educativi del Paese per preparare le future generazioni a un contesto globale sempre più competitivo.

L’azienda fondata da Elon Musk ha precisato inoltre che il modello Grok sarà adattato per supportare il lavoro degli insegnanti, migliorare l’erogazione delle lezioni e fornire assistenza agli studenti in tempo reale, definendo la collaborazione come uno sforzo congiunto volto a generare benefici concreti per l’intero sistema educativo nazionale. L’implementazione del programma prenderà avvio con progetti pilota in istituti scolastici selezionati, per poi essere progressivamente estesa in tutto il Paese.