Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

FIEG: legge di Bilancio, risorse ai giornali per evitare un futuro con meno informazione

lunedì 15 dicembre 2025
FIEG: legge di Bilancio, risorse ai giornali per evitare un futuro con meno informazione

1' di lettura

Nelle prossime ore il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi sulle risorse da destinare ai giornali: è questo il momento per evitare un futuro che metta a rischio l’informazione, con rischio di black out della conoscenza della attività politica e di Governo”, ha dichiarato Andrea Riffeser Monti, Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali.

“Rivolgo pertanto un ennesimo invito al Governo e a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, perché si garantiscano ai giornali e all’informazione di qualità adeguate risorse perché con meno informazione ci sarà meno libertà e meno democrazia”.

“Abbiamo già detto – ha concluso il Presidente della FIEG – che i sessanta milioni aggiuntivi per i giornali previsti in alcuni emendamenti sono ampiamente insufficienti. Ribadiamo con forza che per contrastare una crisi senza precedenti dell’informazione e per evitare di mettere in pericolo l’occupazione dei 90mila addetti del settore è necessario aggiungere altre risorse per i giornali”.

ti potrebbero interessare

Assistere con passione, umiltà e professionalità: Entriamo nella casafamiglia “Casangelica” gestita dalla Cooperativa Medihospes

Assistere con passione, umiltà e professionalità: Entriamo nella casafamiglia “Casangelica” gestita dalla Cooperativa Medihospes

Intervista a Jacopo Coghe, portavoce dell'Associazione Pro Vita & Famiglia: "I figli non sono dello Stato, ma delle famiglie"

Intervista a Jacopo Coghe, portavoce dell'Associazione Pro Vita & Famiglia: "I figli non sono dello Stato, ma delle famiglie"

Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni

Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni

Redazione
Così Regione Lombardia aiuta le imprese a favorire il capitale umano 

Così Regione Lombardia aiuta le imprese a favorire il capitale umano 

Redazione