Cambielli sostiene la Ricerca Scientifica

Cambielli dà un significato nuovo al Natale con un’iniziativa di solidarietà a sostegno della Ricerca Scientifica. L’azienda ha scelto di devolvere 100.000 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca e di avviare, in parallelo, una campagna interna rivolta ai propri 3.200 collaboratori: chi vorrà potrà infatti effettuare una donazione personale e l’azienda raddoppierà ogni contributo, amplificando ulteriormente l’impatto della raccolta. Con oltre 250 punti vendita e un fatturato di 1,2 miliardi di euro, Cambielli è una delle realtà più consolidate e storiche in Italia nei settori idraulica, impiantistica e arredo bagno.

La scelta di sostenere la Ricerca nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo sociale dell’impresa e di condividere con tutta la comunità aziendale un progetto capace di generare beneficio per molte persone. “Abbiamo voluto che questo Natale rappresentasse un gesto concreto di vicinanza a chi ha più bisogno - dichiara il Presidente Franco Cambielli. Sostenere la Ricerca Scientifica significa investire nel futuro di tutti, e farlo insieme ai nostri collaboratori dà un valore ancora più grande a questa iniziativa. Ogni contributo, anche piccolo, può tradursi in un passo avanti per la salute e il benessere delle persone.”