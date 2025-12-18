Pier Silvio Berlusconi incontra i dipendenti per scambiarsi gli auguri e celebrare un anno straordinario

Ieri pomeriggio, a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato oltre 1.500 dipendenti e collaboratori di Mediaset per il tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi.

Un momento di condivisione e partecipazione che ha confermato il forte senso di appartenenza che caratterizza il Gruppo.

In un clima conviviale con cioccolata calda, vin brulé, panettone, pandoro e brindisi con tutti, all’incontro ha partecipato anche Max Giusti che, con la sua band, si è esibito in alcuni brani natalizi facendo cantare tutti i presenti.



Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Oggi, attraversando il mondo di Mediaset, che è fatto da voi, ancora una volta siete riusciti a emozionarmi. Ed emozionarsi nell’incontrare le persone di Mediaset è una cosa bellissima. Questo affetto fa bene a me, ma sono convinto che faccia bene a tutti noi. Il lavoro richiede impegno e spesso comporta stress, ma lavorare insieme, sentirsi parte di una grande famiglia, è una delle nostre forze. Chi arriva in Mediaset dopo poco si sente parte di un progetto e di una visione comune. Sì, siamo una grande azienda e una grande famiglia. Vi abbraccio tutti”.



Ha aggiunto: “Ci siamo visti un anno fa. Quante cose abbiamo fatto in un solo anno. Dovessi fare l’elenco e raccontarvele una per una, staremmo qui fino al prossimo Natale. Perché quest’anno abbiamo davvero messo un’altra marcia, sia per i risultati in Italia, che per il nostro sogno che guarda all’internazionale. Oggi la competizione è globale, bisogna avere il coraggio e l’ambizione di crescere. Noi ci stiamo lavorando da un po’ di tempo”.



Ha ricordato: “Anni fa mio padre parlava del suo sogno di una TV europea. Avevo 16 anni, oggi ne ho 56. Quando, negli ultimi anni raccontavo a mio papà quale fosse la nostra idea per crescere in Europa, più volte, mettendomi la mano sulla spalla, mi diceva: «È un sogno meraviglioso, figlio mio, ma è troppo ambizioso. La Germania è la Germania. Non voglio che tu rimanga deluso. Vai avanti perché devi crederci, ma tieni i piedi per terra».



Ragazzi, ce l’abbiamo fatta. Bravi, bravi tutti. Nessun manager, nessun imprenditore, nessun uomo, senza una squadra, senza una famiglia che gli dà sostegno e forza, va da nessuna parte. Quindi, è un merito che ci dobbiamo prendere tutti insieme. Prendetevi questo merito: è anche vostro. Bravi e grazie. Siete fantastici!”.



E ancora: “Sembrava un sogno creare dal nulla Mediaset. Mio padre l’ha realizzato. Il mio sogno era continuare a crescere insieme. Siamo cresciuti. Avete visto i numeri. Siamo una multinazionale, ma dobbiamo tenere i piedi per terra”.



Pier Silvio Berlusconi ha ripercorso i risultati raggiunti nell’ultimo anno, definendo il 2025 “un anno straordinario per Mediaset”. “Abbiamo dato all’azienda una dimensione davvero multinazionale. Oggi MFE – MediaForEurope è l’unica multinazionale italiana nel settore dei media. La nostra linea è chiara e si fonda su tre pilastri: il prodotto, un sistema cross-mediale capace di dialogare con il pubblico attraverso tutte le tecnologie e la crescita internazionale. Sul fronte del prodotto abbiamo cambiato marcia: gli ascolti sono in controtendenza rispetto al mercato e per il terzo anno consecutivo siamo

l’editore più moderno, e davanti al servizio pubblico. Ma non è questo l’importante. E’ bello vedere come abbiamo lavorato”.



“Fino a poco tempo fa parlavamo a circa 110 milioni di persone, oggi a oltre 220 milioni. I collaboratori sono passati da poco più di 5.000 a oltre 13.000, i ricavi da circa 3 miliardi a 7 miliardi di euro e il risultato operativo da 356 a 729 milioni di euro. Abbiamo cambiato dimensione: oggi siamo il più grande player media in Europa. Oggi il lavoro non è finito, diciamocelo chiaro. Inizia una nuova fase, una fase che sarà ancora più dura, perché adesso dobbiamo trasformare un ottimo progetto, una visione, in una realtà industriale innovativa. Ma credetemi, non siamo troppo ambiziosi. Non dobbiamo fermarci. Dobbiamo essere tesi verso il futuro e tutti noi siamo in condizione di farlo, di guardare avanti e di trovare sempre la spinta e la forza per fare meglio e per fare di più”.



Pier Silvio Berlusconi ha concluso dicendo: “Devo dirvi che è una sfida tosta, ma io ho la certezza che Mediaset, MFE, noi, la nostra grande squadra e famiglia abbiamo la solidità, il coraggio per continuare a crescere e diventare una realtà globale. Ora voglio stare con voi. Stiamo un po’ insieme. Vi ringrazio. Buon Natale, vi voglio bene”.