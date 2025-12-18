BRAGA MORO CRESCE NEL MERCATO SAUDITA

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (“Braga Moro” o “Società” e, congiuntamente alla controllata, il “Gruppo”), attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, prosegue la crescita nel mercato saudita.

Con grandi appalti gestiti in tutto il Middle East ed in particolare in Arabia Saudita, Braga Moro rafforza la propria presenza grazie alla divisione attiva sul territorio.

I risultati di Braga Moro confermano questo trend: nel primo semestre 2025 la Società ha realizzato ricavi extra-UE per €3,8 milioni, in crescita di quasi il 50% rispetto ai €2,5 milioni dello stesso periodo 2024.

Crescita decisa, fatta di sempre maggiori sinergie e presenza istituzionale in loco, con prodotti e soluzioni che rispondono alle più elevate esigenze dei clienti, in grado di garantire prestazioni di eccellenza, affidabilità e innovazione.

“Il mercato estero è fondamentale per la crescita di Braga Moro. Stiamo crescendo su diversi fronti: Middle East, Asia Pacifico, Stati Uniti e stiamo iniziando a studiare anche il mercato africano. L’Arabia Saudita, e tutti i paesi del Golfo, sono stati il primo business estero in cui ci siamo affacciati e quindi siamo già molto avanti. I risultati sono eloquenti, collaboriamo ai principali progetti infrastrutturali dall’area e puntiamo a crescere ancora, investendo e proponendo soluzioni di eccellenza all’insegna del Made in Italy” commenta Andrea Passanisi, CEO Braga Moro.