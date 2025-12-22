Alma LED affianca Savills IM SGR e Barings nel finanziamento per l’acquisizione di un immobile direzionale a Milano Porta Nuova

Il finanziamento è stato erogato da Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Alma LED ha assistito Barings e Savills Investment Management Sgr in tutti gli aspetti legali connessi al finanziamento dell’operazione, con un team composto dai partner Rocco Pugliese e Pasquale Mosella, affiancati dagli associate Andrea Di Gregorio e Federica Di Ridolfi. Il partner Francesco Di Bari si è occupato degli aspetti tax dell’operazione. Banca di Credito Cooperativo di Milano SC è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati, con il partner Simone Bertolotti.