Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale

lunedì 22 dicembre 2025
Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale

1' di lettura

Virale Silvio Berlusconi lo è stato sempre, anche quando i social non esistevano e il termine riguardava solo le malattie contagiose. 

Su Instagram è tornata a circolare (e a venire condivisa) una vecchia clip in cui l'allora premier se la prendeva con le toghe e la sinistra. "La sintesi è meno male che Silvio c'è, altrimenti saremmo in mano a una sinistra che farebbe del nostro paese quello che tutti sapete. Abbiamo una minoranza di magistrati rossi che usano la giustizia a fini politici, abbiamo il 72% della stampa di sinistra, ci prendono in giro negli spettacoli comici, il capo dello Stato lo sapete e 11 giudici costituzionali eletti dalla sinistra che fanno della Corte costituzionale un organo politico. Noi andiamo avati, i processi che mi scaglieranno addosso a Milano sono delle farse, io sottrarrò qualche ora alla cura della cosa pubblica per andare là e sbugiardarli tutti".

ti potrebbero interessare

Chip Neuraling al settimo paziente: "Affetto da Sla, ha recuperato autonomia digitale"

Chip Neuraling al settimo paziente: "Affetto da Sla, ha recuperato autonomia digitale"

Natale, Conflavoro: boom di viaggi ma consumi in calo (-8%), tredicesima assorbita da carovita

Natale, Conflavoro: boom di viaggi ma consumi in calo (-8%), tredicesima assorbita da carovita

Sentenza n. 8537/2025 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione civile.

Sentenza n. 8537/2025 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione civile.

Bitcoin: guida pratica per chi vuole iniziare a investire

Bitcoin: guida pratica per chi vuole iniziare a investire