Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale

Virale Silvio Berlusconi lo è stato sempre, anche quando i social non esistevano e il termine riguardava solo le malattie contagiose.

Su Instagram è tornata a circolare (e a venire condivisa) una vecchia clip in cui l'allora premier se la prendeva con le toghe e la sinistra. "La sintesi è meno male che Silvio c'è, altrimenti saremmo in mano a una sinistra che farebbe del nostro paese quello che tutti sapete. Abbiamo una minoranza di magistrati rossi che usano la giustizia a fini politici, abbiamo il 72% della stampa di sinistra, ci prendono in giro negli spettacoli comici, il capo dello Stato lo sapete e 11 giudici costituzionali eletti dalla sinistra che fanno della Corte costituzionale un organo politico. Noi andiamo avati, i processi che mi scaglieranno addosso a Milano sono delle farse, io sottrarrò qualche ora alla cura della cosa pubblica per andare là e sbugiardarli tutti".