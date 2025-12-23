Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Panettone contro pandoro, chi vince la sfida social di Natale

martedì 23 dicembre 2025
Panettone contro pandoro, chi vince la sfida social di Natale

1' di lettura

La tradizione è tradizione, soprattutto a Natale. E non c'è festa, pranzo o cenone dal 24 dicembre all'1 gennaio in cui possa mancare il duello tra panettone e pandoro. Un po' come Bartali contro Coppi o Rivera contro Mazzola, ma a tavola. E dagli esiti sempre dolcissimi, indipendentemente dalle varianti dei due dolci. La domanda è sempre la stessa: chi vince?

L'analisi di Arcadia Mood sulle ricerche online dà finalmente un verdetto inappellabile: a fine novembre "Pandoro" ha superato "Panettone" grazie alle notizie relative alla richiesta di condanna per Chiara Ferragni ma in assoluto è il "Pan di Toni", vera gloria culinaria milanese, a trionfare con 25mila e 900 menzioni online  (contro le 14.600 del pandoro) e 1,5 milioni di interazioni (contro 1,1).

Nello specifico, il sentiment sul pandoro registra il 74% di pareri positivi e 26% negativi, a fronte di un 85% positivo per il panettone (appena 11% negativo). Il panettone piace leggermente di più agli uomini (59% contro 58%) che alle donne (41% contro il 42% del pandoro). A livello anagrafico, il panettone conquista la fascia di pubblico più adulto, con una percentuale del 22,8% tra i 35 e i 64 anni. Interessante, infine, il dato sulle professioni: il dolce coinvolge di più i giornalisti (12,7%), i politici (7%) e avvocati (6,6%), mentre il pandoro è preferito maggiormente dagli operatori sanitari (12,1%), fotografi (9,6%) e insegnanti (5,7%). 

ti potrebbero interessare

Gasbarra (Eur Spa): "L'1 gennaio Concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur"

Gasbarra (Eur Spa): "L'1 gennaio Concerto di Capodanno alla Nuvola per i 90 anni di Eur"

BUON NATALE CON CHECCO ZALONE CHE TORNA SUL GRANDE SCHERMO CON “BUEN CAMINO”

BUON NATALE CON CHECCO ZALONE CHE TORNA SUL GRANDE SCHERMO CON “BUEN CAMINO”

Annamaria Piacentini
Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale

Berlusconi sbugiarda toghe e sinistra: il video virale

Chip Neuralink al settimo paziente: "Affetto da Sla, ha recuperato autonomia digitale"

Chip Neuralink al settimo paziente: "Affetto da Sla, ha recuperato autonomia digitale"