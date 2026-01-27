Bandecchi, dal Pd ennesima aggressione parlamentare nei miei confronti

"Ancora una volta, il Pd, con la sen.Ascani, ha presentato al ministro Piantedosi una farneticante interrogazione chiedendo la mia rimozione per presunti, mai dimostrati in alcuna sede, conflitti di interesse. E' l'ennesima aggressione parlamentare nei miei confronti da parte sempre degli stessi soggetti, interessati più al mantenimento del proprio seggio parlamentare in Umbria che ai bisogni dei cittadini": è quanto sostiene Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Provincia. "Mentre ululano alla luna accuse gravi ma senza alcuna prova, basate su una palese ignoranza dei fatti e degli atti, nel Pd coprono ciò che la loro Giunta regionale in Umbria sta facendo contro Terni e i ternani sull'ospedale, una vicenda vergognosa che vede il Comune ignorato, i costi a carico dello Stato aumentati di oltre 250 milioni, una serie di azioni 'confuse' che mirano a far saltare o a spostare di 20 anni la realizzazione del nuovo ospedale cittadino" aggiunge.

"Se la sen. Ascani ha qualche prova certa sui miei presunti conflitti di interessi, proceda con una denuncia all'Autorità competente - ha affermato Bandecchi -, così vedremo chi dice la verità e chi dice falsità e chi ne pagherà i danni. L'ennesima richiesta, al ministro dell'Interno, di rimozione del sottoscritto senza che ve ne sia alcun presupposto di Legge, appare come un chiaro tentativo di intimidazione che ricorda le violente purghe di staliniana memoria. La Ascani e i suoi colleghi umbri del Pd lavorino di più e meglio per il territorio, visto che sono seduti sulle poltrone parlamentari da molti anni e i loro risultati sono pari allo zero, anziché chiedere la illegittima rimozione di un sindaco democraticamente eletto dai cittadini".