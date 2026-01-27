CUOA Business School istituisce lo Scientific Board, una nuova governance collegiale per affrontare le sfide del futuro

CUOA Business School, la scuola di management di più lunga tradizione in Italia, annuncia un’importante evoluzione nel proprio assetto didattico-scientifico con la costituzione del nuovo Scientific Board. Questo nuovo organo collegiale è una scelta strategica voluta dal Presidente CUOA Federico Visentin e fortemente sostenuta dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

«Abbiamo voluto istituire lo Scientific Board per dotare la Scuola di un organo collegiale capace di sviluppare, ancora di più e meglio, rigore e visione nelle nostre scelte didattiche e scientifiche. È uno strumento strategico per dare direzione, priorità e misurabilità ai nostri obiettivi: aggiornare l’offerta formativa in chiave internazionale, promuovere ricerca e trasferimento di conoscenza, sviluppare la Faculty e consolidare le partnership con Università e imprese. È una scelta di responsabilità verso studenti, aziende e territori, per generare impatto reale. Rafforziamo, inoltre, la nostra competitività, in coerenza con la proposizione di valore di Scuola aperta, internazionale e data-driven” – spiega il Presidente Visentin.

Lo Scientific Board succede alla figura del Direttore Scientifico unico, segnando un passaggio strategico per gestire la crescente complessità del mercato della formazione manageriale. Nasce per garantire ancora maggiore innovazione e valore alle attività della Scuola, in un contesto sempre più sfidante. La struttura collegiale permetterà di coordinare con metodo le molteplici aree di attività del CUOA, dall’offerta formativa alla ricerca, fino al networking con le 18 Università Sostenitrici.

Una governance di alto profilo accademico e manageriale

Lo Scientific Board è composto da tre figure di spicco che uniscono competenze accademiche, esperienza internazionale e conoscenza profonda della Scuola. A presiederlo è Alberto Felice De Toni. Già Rettore dell’Università di Udine, Segretario Generale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e oggi Sindaco di Udine, De Toni è un esperto riconosciuto di Complexity Management. Manterrà una delega specifica sui rapporti istituzionali con il CUOA University Network Business School, il Comitato Tecnico Scientifico e la gestione dei Summit Accademici.

"L'istituzione dello Scientific Board segna un passaggio naturale nell'evoluzione della nostra Scuola: nasce per rafforzare la qualità didattica e scientifica, accelerare l'innovazione con particolare attenzione all'Intelligenza Artificiale e orientare lo sviluppo strategico dei prossimi anni. In un mercato sempre più competitivo, vogliamo valorizzare il dialogo tra Università e impresa, mettendo a sistema competenze, relazioni e ricerca, per generare un impatto concreto su persone, organizzazioni e territori” - ha dichiarato De Toni.

Al suo fianco opererà Giorgia Miotto, Associate Professor presso la EADA Business School di Barcellona e Visiting Professor all'Emerson College di Boston. Già Direttrice Generale universitaria, con un solido background corporate in multinazionali come IBM e Citibank, a lei è affidato il compito strategico di accompagnare la Scuola nel suo percorso di internazionalizzazione, identificando partnership estere e nuovi percorsi globali.

“È per me un onore poter accompagnare CUOA Business School nel suo percorso di internazionalizzazione. CUOA è una scuola con un gran impatto nel territorio locale, aziendale e sociale, che può contribuire in modo positivo al networking globale delle Business Schools, grazie alla sua grande relazione e vicinanza con il mondo dell’impresa" - ha commentato Miotto.

Completa il team Diego Campagnolo, Professore associato all’Università di Padova e storico Direttore dell’Executive Master per Imprenditori. Con esperienze di ricerca maturate negli Stati Uniti e in Cina, è esperto di strategie di crescita e sviluppo organizzativo. Si occuperà della supervisione della struttura didattica e, in particolare, della valorizzazione della Faculty.

“Sono onorato di entrare a far parte dello Scientific Board di CUOA Business School e di collaborare con gli altri componenti e con tutto lo Staff. L'obiettivo sarà continuare il percorso di sviluppo e valorizzazione dell'offerta formativa e delle attività di ricerca della Scuola nel rispetto dei valori distintivi che la caratterizzano fin dalla sua fondazione" - ha affermato Campagnolo.

Le direttrici strategiche: innovazione, faculty e networking

L'azione del Board si concentrerà su diverse aree chiave per garantire l'autorevolezza scientifica e la competitività di CUOA. Prioritaria sarà la supervisione dell'offerta formativa, per assicurarne la costante rispondenza alle esigenze di mercato e alle tendenze emergenti. Nell’ambito della ricerca, il Board promuoverà l'innovazione didattica con un focus specifico sull'impatto e l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Grande attenzione verrà dedicata al capitale umano: il board lavorerà per stimolare lo sviluppo professionale continuo della Faculty, anche attraverso l'organizzazione di una Convention annuale dedicata. Infine, il Board avrà il compito di consolidare le relazioni nell'ambito del network universitario nazionale e di promuovere il networking con aziende, Alumni e Soci Sostenitori.