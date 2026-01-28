Piano Mattei e Algeria: nuove prospettive per Condotte 1880, guidata da Valter Mainetti

“Attraverso Cassa Depositi e Prestiti, CDP, Sace e Simest – precisa il vicepresidente Ugo Cozzani, che segue i lavori di Condotte 1880 all’estero – sono previsti finanziamenti e tagli dei tassi d’interesse per la realizzazione dei progetti legati alle opere infrastrutturali. Un’agevolazione quanto mai opportuna per concorrere ad appalti importanti”. Sul fronte ferroviario, Condotte 1880 è impegnata nella realizzazione della linea ad alta velocità a doppio binario Oued Tlelat–Tlemcen, lunga 130 chilometri, nella regione dell’Oranese, nel nord-ovest dell’Algeria. “L’opera – rileva Cozzani – comprende ben 17 km di viadotti, un tunnel naturale, un tunnel artificiale e una stazione ferroviaria, oltre alle opere tecnologiche e accessorie”.

L’ Algeria rientra tra i Paesi africani interessati dal rilancio della cooperazione economica con l’Italia previsto dal Piano Mattei. In questo contesto opera Condotte 1880, impresa di costruzioni guidata da Valter Mainetti, già impegnata da alcuni anni nella realizzazione di due infrastrutture strategiche per il rinnovamento dei trasporti: una ferrovia ad alta velocità e una nuova autostrada, per un importo di poco inferiore a 2 miliardi di euro e l’occupazione di un migliaio di lavoratori.

Il committente è l’ente ferroviario ANERIF, mentre l’ATI è costituita da Condotte (75%) e dalla società Rizzani De Eccher, (25 %). Il contratto, per la sola quota Condotte, ha un valore di circa 1,2 miliardi di euro, inclusi adeguamenti e revisione prezzi. L’avanzamento dei lavori è pari a circa il 78%, per un importo di circa 960 milioni di euro. Il secondo grande cantiere riguarda la realizzazione della “4eme Rocade d’Alger”, una nuova autostrada a circa 100 chilometri a est di Algeri, realizzata tramite un’ATI guidata da Condotte con una quota del 53%.

“Il contratto ha un valore complessivo, per la sola quota Condotte, di circa 200 milioni di euro, con lavori in avanzamento per circa 102 milioni. L’intervento si inserisce nella strategia di consolidamento operativo e di espansione internazionale, con particolare attenzione alla qualità delle forniture, alla gestione logistica e all’organizzazione del lavoro nel rispetto dei tempi di esecuzione contrattuali”, conclude Cozzani.

Condotte1880 punta soprattutto a partecipare alla costruzione del nuovo porto di El Hamdania, vicino alla città di Cherchell, a 70 chilometri a Ovest di Algeri, del valore di 5 miliardi di euro, che comporta la costruzione di 25 banchine in grado di movimentare 25,7 milioni di tonnellate di merci e un grande traffico containerizzato, che rappresenterà per tutto il Nord Africa il più importante scalo commerciale. Le maggiori imprese cinesi si sarebbero già candidate alla realizzazione offrendo la disponibilità a finanziare l’opera e, in alternativa, a prendere in gestione il porto. Tuttavia, secondo Cozzani, anche Condotte 1880, che ha maturato ottimi rapporti con la più importante impresa di costruzioni algerina “COSIDER” e ha già stretto accordi commerciali con la più grande impresa cinese CRCC, potrebbe avere una parte nella realizzazione della mega-infrastruttura.