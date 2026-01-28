Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

*RADIO ZETA AD “AMICI”: DAL 27 GENNAIO IN ONDA IN ROTAZIONE GLI INEDITI DEI RAGAZZI DI AMICI*

mercoledì 28 gennaio 2026
*RADIO ZETA AD “AMICI”: DAL 27 GENNAIO IN ONDA IN ROTAZIONE GLI INEDITI DEI RAGAZZI DI AMICI*

1' di lettura

Il programma Turbozeta, con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, é tornato  insieme a tutti gli allievi cantanti della scuola di Maria De Filippi.

A partire dal 27 gennaio sono in rotazione su Radio Zeta i cinque inediti dei ragazzi di Amici: Angie, Cate Lumina, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi.

Gli ascoltatori potranno scegliere il loro brano preferito collegandosi a RTL 102.5 Play (sezione Special & Contest -  https://play.rtl.it/amici-25)

La settimana successiva entreranno in rotazione altri cinque inediti: Elena D'Elia, Gard, Lorenzo Salvetti, Michele e Opi.

I quattro brani che riceveranno più preferenze saranno trasmessi nuovamente su Radio Zeta per un’altra settimana, mentre quello che otterrà il maggior numero di voti entrerà ufficialmente in rotazione nella playlist di Radio Zeta a partire dal 17 febbraio 2026.

ti potrebbero interessare

PAM, Forum Parlamentare delle Donne: l’empowerment femminile come leva strategica ed economica per la coesione delle regioni euro-mediterranee

PAM, Forum Parlamentare delle Donne: l’empowerment femminile come leva strategica ed economica per la coesione delle regioni euro-mediterranee

Lorenzo Mirandola, il cacciatore di Aurore boreali lancia "Artic Road Trips"

Lorenzo Mirandola, il cacciatore di Aurore boreali lancia "Artic Road Trips"

Carbonara, porchetta e pasta alla vodka: l’osteria romana di Davidino a Milano

Carbonara, porchetta e pasta alla vodka: l’osteria romana di Davidino a Milano

Piano Mattei e Algeria: nuove prospettive per Condotte 1880, guidata da Valter Mainetti

Piano Mattei e Algeria: nuove prospettive per Condotte 1880, guidata da Valter Mainetti

Redazione