RADIO ZETA AD “AMICI”: DAL 27 GENNAIO IN ONDA IN ROTAZIONE GLI INEDITI DEI RAGAZZI DI AMICI*

Il programma Turbozeta, con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, é tornato insieme a tutti gli allievi cantanti della scuola di Maria De Filippi.
A partire dal 27 gennaio sono in rotazione su Radio Zeta i cinque inediti dei ragazzi di Amici: Angie, Cate Lumina, Plasma, Riccardo Stimolo e Valentina Pesaresi.
Gli ascoltatori potranno scegliere il loro brano preferito collegandosi a RTL 102.5 Play (sezione Special & Contest - https://play.rtl.it/amici-25)
La settimana successiva entreranno in rotazione altri cinque inediti: Elena D'Elia, Gard, Lorenzo Salvetti, Michele e Opi.
I quattro brani che riceveranno più preferenze saranno trasmessi nuovamente su Radio Zeta per un’altra settimana, mentre quello che otterrà il maggior numero di voti entrerà ufficialmente in rotazione nella playlist di Radio Zeta a partire dal 17 febbraio 2026.