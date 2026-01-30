ED Watch: a Parma c'è un "Laboratorio del tempo" che sta rilanciando tra i giovani gli orologi di lusso

Il mondo delle “lancette” di lusso in Italia guarda con sempre più attenzione al pubblico giovane che si è riscoperto watch addicted ovvero innamorato dell’orologeria di lusso. Un settore nel quale si sta segnalando un giovane imprenditore milanese: Emanuele Dellaca che ha trasformato la sua passione per gli orologi in un progetto concreto e ambizioso al quale ha deciso di donare le sue stesse iniziali: Ed Watch

Nato in provincia di Milano, Dellaca dopo un percorso che lo ha visto prima appassionato e poi operatore del settore, decide nel 2025 di spostare il quartier generale suo e della sua azienda a Parma

Un format più simile a un vero e proprio “laboratorio del tempo”, realizzato in uno spazio riservato all’interno di uno stabile professionale, pensato per offrire comfort, sicurezza e riservatezza. Un ambiente in cui vivere l’esperienza dell’alta orologeria senza pressioni, distrazioni o dinamiche impersonali.

La visione alla base del progetto è chiara: intercettare una nuova generazione di appassionati che si affaccia oggi al mondo degli orologi di alta gamma. Negli ultimi anni, infatti, l’età media dei clienti si è abbassata in modo significativo. Ed Watch risponde a questo cambiamento concentrando il proprio core business su segnatempo di valore compreso tra 5mila e 25mila euro, una fascia di mercato sempre più centrale e dinamica. Questo, senza precludere la possibilità di reperire orologi con quotazioni decisamente superiori, destinati a collezionisti o investitori più strutturati.

La relazione umana è il pilastro del progetto di Ed Watch che puna sulla selezione dei prodotti e sull’approccio con il cliente. Tutte le trattative e gli appuntamenti vengono gestiti direttamente da Dellaca, eliminando intermediari e barriere. “Il cliente qui si sente a casa”: non è una frase di circostanza, ma una scelta precisa. L’acquisto di un orologio importante è un momento che richiede fiducia, ascolto e competenza, elementi che diventano centrali in ogni fase del rapporto.

Tra le richieste più frequenti dei clienti spiccano due aspetti fondamentali: prezzi altamente competitivi e tempi di reperimento estremamente rapidi. Ed Watch ha abituato la propria clientela a standard elevati, rispondendo in modo efficiente anche a richieste specifiche e modelli difficilmente reperibili sul mercato tradizionale.

Il 2025 ha segnato un esordio particolarmente positivo. Nonostante si tratti di un progetto giovane, i risultati sono arrivati rapidamente, tanto da spingere l’azienda a pianificare già un ampliamento dello staff, con l’obiettivo di essere ancora più presenti, precisi e reattivi verso chi decide di affidarsi a Ed Watch.

Guardando al futuro, la visione resta lucida e orientata al lungo periodo. L’orologeria di lusso continua a rappresentare un bene rifugio, storicamente affidabile e capace di crescere nel tempo. I numeri parlano chiaro: nell’arco di dieci anni, il valore degli orologi di alta gamma ha registrato una crescita esponenziale, confermando la solidità del settore.

Per il 2026, Ed Watch punta a consolidare quanto costruito in questa fase iniziale, rafforzare l’organizzazione interna e migliorare ulteriormente i servizi anch’essi mirati sempre più alle nuove generazioni, alle quali - senza promettere scorciatoie né illusioni - sicuramente la possibilità di finanziare comodamente in sede un acquisto importante e capace di accendere la passione, garantirà maggiore sicurezza che asieme alla competenza, alla trasparenza e alla visione chiara del mercato rappresentano i veri punti di forza per continuare a “penetrare” tra i giovani, nuovi appassionati di un simbolo distintivo - o come si direbbe oggi: status symbol chiamato orologio - dalle radici antiche tornate incredibilmente di tendenza.

