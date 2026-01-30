AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI, È IL FIM DI EROS PUGLIELLI. DAL 5 FEBBRAIO AL CINEMA

Medusa fa un altro gol, con “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, il film di Eros Puglielli che porta in scena un giallo divertente: “Sono un fan della commedia e del crime”, dice il regista. Apparentemente sembra un film al maschile, ma qui le donne ci sono, e sono forti. “E poi, si ride”. Quindi, non strizzatevi più sulle poltrone del cinema con gli occhi socchiusi per il terrore di vedere scene apocalittiche. Qui il giallo c’è, ma ci sono anche personaggi irresistibili che, pur raccontando il modello crime, ti danno la possibilità di sentirti parte di quelle scene. Un mix di suspense e risate con il super detective Agata Christian, noto in tutta Europa, vanitoso quanto basta e dal fiuto infallibile. È stato invitato in una tenuta isolata in Val d’Aosta, per fare da testimone alla nuova edizione di un gioco da tavola della Gulman, famosissima casa che produce questi prodotti. Poco dopo c’è un misterioso omicidio: Gulman (Giorgio Colangeli) viene trovato morto. “Ed è rimasto sei ore con la faccia nella torta, prima di finire le riprese”, aggiunge Lillo: “Era anche cattiva, aveva un sapore disgustoso, forse il cuoco voleva vendicarsi di qualcosa”. Intanto, la neve comincia a tingersi di giallo... Ad aiutare Agata Christian arrivano, per questo nuovo caso di omicidio, due poliziotti: Cuozzo (Lillo) e Tarda (Calabresi). Riusciranno i nostri “eroi” ad arrivare alla verità? Ci sono molti dubbi, anche perché il cast femminile è molto vivace e pieno di risorse, con Chiara Francini, Ilaria Spada, Alice Pagani e Sara Croce. “Anche il giallo si adatta bene alla commedia”, sottolinea Lillo. “Insieme convivono bene”. Certo, molto meglio dei problemi che ha avuto lui, attirando orsi, uccellacci e cagnolini. “Con Calabresi siamo stati un po’ come nelle avventure di Tom Cruise, cercando di fare da soli ogni tipo di esperienza, ma il primo giorno di riprese siamo caduti in un crepaccio”. Bene, e gli altri? Intanto, Christian De Sica rimane sempre il numero uno: “Oggi, per far ridere con il politically correct, non è facile”, chiarisce. “Se facessi ora le battute come nei film di Aurelio De Laurentiis, mi caccerebbero”. E Zalone? “Spesso è scorretto, ma in modo intelligente”, aggiunge. “Andrà ancora molto avanti”. Il film è in uscita in 500 copie, annuncia il presidente Medusa Giampaolo Letta, che oltre a essere un grande conoscitore del cinema, punta sempre in alto quando sa di vincere al box office. “E anche questa volta non ha sbagliato: questo film piacerà al pubblico”.