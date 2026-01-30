Libero logo
Turismo: Nembrini (Enit); 2025 boom per Italia, +9% viaggiatori internazionali  

venerdì 30 gennaio 2026
1' di lettura

"Il 2025 è stato un anno record per il turismo italiano. Le ultime previsioni parlano di un totale di consumi turistici stranieri pari a 60,4 miliardi di euro, che si sommano ai 124,6 miliardi di consumi domestici. Una crescita significativa quella del turismo internazionale nel nostro Paese, di oltre il 9%. Numeri incoraggianti che mostrano il forte impatto del turismo su tutto il tessuto nazionale, apportando benefici socioeconomici sui territori".   Lo ha affermato Elena Nembrini, direttrice generale dell'ENIT, spiegando che "in questo percorso dobbiamo segnalare la crescita di attenzione verso la sostenibilità, specie nelle nuove generazioni di viaggiatori. I giovani sono disposti anche a spendere di più per una vacanza green, dall'estero notiamo che mercati quali Germania, UK, Stati Uniti e Spagna sono quelli più attenti sotto questo aspetto. L'Italia sta già facendo molto, ancora una volta i dati sono la miglior testimonianza: i nostri risultati sono generalmente migliori rispetto alla media europea, come ad esempio quando parliamo di occupazione giovanile e femminile nel comparto turistico" ha concluso Nembrini.

