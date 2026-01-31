Libero logo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Anno giudiziario: Pg Ancona, strategica collaborazione con Acn

sabato 31 gennaio 2026
Anno giudiziario: Pg Ancona, strategica collaborazione con Acn

1' di lettura

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, ha aperto il suo intervento per l'apertura dell'anno giudiziario evidenziando, in particolare, il recente accordo sottoscritto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Regione Marche. Un'intesa volta a implementare la cultura della protezione dei dati informatici da aggressioni illecite esterne e a favorire tutte quelle iniziative finalizzate ad aggiornare gli Uffici giudiziari sulle sempre piu' mutevoli e insidiose forme di illecita intrusione nei sistemi informatici a opera di singoli o di organizzazioni specializzate. L'Agenzia -ha dichiarato il procuratore generale-rappresenta un importante e fondamentale patrimonio conoscitivo per il magistrati e gli uffici inquirenti.

ti potrebbero interessare

Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenuti

Percorsi 27, Crt con Cnel e Sviluppo Italia per reinserire gli ex detenuti

Redazione
Turismo: Nembrini (Enit); 2025 boom per Italia, +9% viaggiatori internazionali  

Turismo: Nembrini (Enit); 2025 boom per Italia, +9% viaggiatori internazionali  

AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI, È IL FIM DI EROS PUGLIELLI. DAL 5 FEBBRAIO AL CINEMA

AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI, È IL FIM DI EROS PUGLIELLI. DAL 5 FEBBRAIO AL CINEMA

Annamaria Piacentini
ED Watch: a Parma c'è un "Laboratorio del tempo" che sta rilanciando tra i giovani gli orologi di lusso

ED Watch: a Parma c'è un "Laboratorio del tempo" che sta rilanciando tra i giovani gli orologi di lusso

Daniele Priori