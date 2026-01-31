Anno giudiziario: Pg Ancona, strategica collaborazione con Acn

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, Roberto Rossi, ha aperto il suo intervento per l'apertura dell'anno giudiziario evidenziando, in particolare, il recente accordo sottoscritto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la Regione Marche. Un'intesa volta a implementare la cultura della protezione dei dati informatici da aggressioni illecite esterne e a favorire tutte quelle iniziative finalizzate ad aggiornare gli Uffici giudiziari sulle sempre piu' mutevoli e insidiose forme di illecita intrusione nei sistemi informatici a opera di singoli o di organizzazioni specializzate. L'Agenzia -ha dichiarato il procuratore generale-rappresenta un importante e fondamentale patrimonio conoscitivo per il magistrati e gli uffici inquirenti.