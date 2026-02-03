Libero logo
ABI, Giuseppe Longo DG Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC/CRA: "Previdenza complementare e politiche attive per rafforzare occupazione e sostenibilità"

martedì 3 febbraio 2026
"La transizione demografica è una dinamica che sta già producendo effetti concreti sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sugli equilibri sociali. La progressiva riduzione della popolazione in età attiva e l’aumento della componente anziana incidono sulla capacità di crescita del Paese e pongono interrogativi rilevanti sulla tenuta dei sistemi di welfare e sulla prospettiva previdenziale delle future generazioni, soprattutto in presenza di carriere lavorative sempre più discontinue. In questo quadro, come richiamato anche nel dibattito parlamentare e dalle analisi dell’ABI, è fondamentale intervenire sulle principali leve di sistema, giovani, donne, capitale umano e flussi migratori ben governati, per rafforzare la base occupazionale e contributiva del Paese. Parallelamente, il sistema bancario e finanziario può svolgere un ruolo attivo nel sostenere le fasce più esposte agli effetti della transizione demografica, favorendo l’accesso al credito per i giovani, supportando famiglie e imprese negli investimenti, promuovendo l’occupazione femminile e l’autonomia economica delle donne, oltre a sviluppare servizi sempre più inclusivi per una popolazione che invecchia. Accanto a queste azioni, la previdenza complementare assume un’importanza sempre maggiore come strumento di integrazione del reddito futuro, chiamato ad accompagnare un ciclo di vita lavorativo più frammentato. Rafforzare la cultura previdenziale, ampliare la partecipazione e valorizzare il ruolo dei fondi pensione significa contribuire a una risposta strutturale alla sfida demografica, in un’ottica di responsabilità condivisa tra istituzioni, sistema finanziario e parti sociali". Lo ha dichiarato Giuseppe Longo, Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC/CRA, in merito agli effetti della transizione demografica sull’occupazione, sul welfare e sul sistema previdenziale.

