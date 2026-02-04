Maschio Gaspardo coordina il progetto Life Apollo: lo sviluppo di un rover autonomo diesel-elettrico per ridurre di oltre il 50% l'uso di fitosanitari in meleti e oliveti

MASCHIO GASPARDO è coordinatore di LIFE APOLLO, progetto europeo cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma LIFE, che punta a ridurre di oltre il 50% l’impiego di prodotti fitosanitari in meleti e oliveti, in linea con gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork (–50% entro il 2030).

LIFE APOLLO sviluppa un rover agricolo autonomo diesel-elettrico capace di intervenire in modo selettivo e tempestivo. La soluzione combina:

• luce UV-C, per prevenire l’insorgenza di alcune tra le principali patologie fungine e batteriche riducendo il ricorso alla chimica;

• algoritmi predittivi, che individuano il momento ottimale di intervento sulla base di dati meteo e parametri colturali;

• trattamenti mirati, attivati solo quando necessari, per ridurre quantità impiegate e impatto ambientale.

Partner e ruoli

Il progetto è sviluppato da MASCHIO GASPARDO insieme a cinque partner con competenze complementari lungo la filiera dell’innovazione agricola:

• MASCHIO GASPARDO (coordinatore): ingegnerizzazione e integrazione del rover;

• Free Green Nature Srl: prototipazione e prove meccaniche del sistema robotico;

• Università di Trento: sviluppo algoritmi predittivi e ottimizzazione dei trattamenti;

• Fondazione Edmund Mach: prove e sperimentazioni su meleti;

• AIPO – Associazione Interregionale Produttori Olivicoli: prove in oliveti e contributo del punto di vista dei produttori;

• Centro di Sperimentazione Laimburg: utilizzatore finale della tecnologia, con un ruolo chiave nella verifica pratica del sistema e nella diffusione dei risultati.

Durata e sperimentazioni

Il progetto è iniziato a giugno 2025 e si concluderà a novembre 2027. Le attività includono sperimentazioni e dimostrazioni in campo su uliveti e meleti in diverse regioni italiane, con valutazione dell’efficacia agronomica del sistema, della riduzione dell’impatto ambientale e dell’ottimizzazione dei parametri d’uso. L’obiettivo è portare la tecnologia a un livello di maturità TRL 8, prossimo all’industrializzazione e alla diffusione su scala europea.

Anteprima a Fieragricola 2026

MASCHIO GASPARDO presenterà in anteprima LIFE APOLLO a Fieragricola 2026, giovedì 5 febbraio alle ore 9.30, presso Padiglione 5 – Area Forum (Verona), insieme all’Università di Trento e a Free Green Nature. Durante Fieragricola sarà inoltre presente Icaro X4, il rover che rappresenta il cuore tecnologico del progetto LIFE APOLLO, esposto presso Padiglione 5 – Area Forum.

Mirco Maschio, Presidente di MASCHIO GASPARDO: “LIFE APOLLO unisce sostenibilità e produttività con una direzione molto chiara: portare la robotica in campo per intervenire in modo più preciso, solo quando serve. È il tipo di innovazione che vogliamo sviluppare: concreta, affidabile e utile agli agricoltori.”

Andrea Maschio, Presidente di Maschio Holding: "Icaro X4 è una piattaforma tecnologica che integra meccanica, elettronica e intelligenza predittiva in un’unica soluzione operativa. Con LIFE APOLLO dimostriamo come l’innovazione applicata possa ridurre gli input e aumentare il controllo agronomico, aprendo la strada a un nuovo standard di gestione dei trattamenti in frutteto e oliveto.”

Luigi De Puppi, CEO di MASCHIO GASPARDO: “Dal punto di vista strategico, LIFE APOLLO rafforza il ruolo di MASCHIO GASPARDO nella transizione verso un’agricoltura più sostenibile, con soluzioni avanzate e scalabili, orientate alla validazione in campo e alla futura industrializzazione.”

Con LIFE APOLLO, MASCHIO GASPARDO conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto degli agricoltori, contribuendo agli obiettivi del Green Deal europeo e a un futuro più sostenibile per l’agricoltura.

