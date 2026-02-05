MED.E.A. University celebra il riconoscimento dello status di Università maltese con la Lectio Magistralis della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola

Doppio appuntamento a Malta organizzato da MED.E.A University, ateneo internazionale del Gruppo Multiversity, che inaugura il suo anno accademico 2025-2026 celebrando ufficialmente il recente riconoscimento di status di Università da parte dell’MFHEA - Malta Further and Higher Education Authority - e riunisce in una conferenza internazionale rappresentati istituzionali e accademici.

“Il riconoscimento dello status di Università (digitale e presenziale) da parte dell’MFHEA segna una tappa fondamentale nel percorso istituzionale di MED.E.A. University - ha spiegato David Vannozzi, Ceo e presidente di MED.E.A - consolidandone il ruolo strategico come hub di formazione internazionale orientato alla cooperazione euro-mediterranea, alla ricerca e all’innovazione educativa”.

Nel corso della due giorni si alterneranno figure di primo piano del panorama istituzionale europeo e internazionale, tra cui la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo ed ex Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio, il Ministro per i Fondi Europei di Malta, l’On. Stefan Zrinzo Azzopardi, e il Ministro per gli Affari Esteri e il Turismo di Malta, Ian Borg.

I saluti istituzionali di Fabio Vaccarono, Group Executive Chairman Multiversity, e di David Vannozzi, Presidente e CEO di MED.E.A. e Vice President Relazioni e Sviluppo Accademico Internazionale di Multiversity, introducono la cerimonia, seguiti dall’indirizzo inaugurale della Rettrice Luigia Melillo che apre ufficialmente il nuovo anno accademico.

Momento centrale della giornata è la Lectio Magistralis della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, dal titolo "Strumenti educativi innovativi per l'ecosistema euromediterraneo e le sfide sostenibili nelle relazioni tra Europa e Africa". A seguire, la tavola rotonda internazionale “Innovazione educativa come motore per un ecosistema migratorio euro-mediterraneo sostenibile”, sul ruolo dell’innovazione educativa nella costruzione di ecosistemi migratori sostenibili e inclusivi, e le conclusioni di Stefan Zrinzo Azzopardi, Ministro per i Fondi Europei.

La PIConf 2026, prevista venerdì 6 febbraio e coordinata dal Direttore di MED.E.A. University, Rosette Fenech, è articolata in 3 aree tematiche - Leadership, Learning e Business - dedicate ai nuovi scenari socio-economici globali, all’evoluzione dei modelli formativi e allo sviluppo di ecosistemi imprenditoriali sostenibili.