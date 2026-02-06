Libero logo
Puglia, lo scandalo: ristorante e la sala da tè nel palazzo della Regione da 1,5 milioni

Il Consiglio regionale della Puglia ha dato il via libera definitivo al progetto di una nuova area ristoro nel palazzo di via Gentile (Bari). La delibera della sezione Amministrazione e contabilità approva il progetto esecutivo e autorizza la gara d’appalto per i lavori, dal valore di 1,5 milioni di euro.Quello che viene presentato come una “nuova sala mensa” è in realtà un ambiente molto più articolato e raffinato: comprende una mensa vera e propria, un ristorante, una sala tè riservata, una sala eventi con spazi privati per riunioni o incontri di lavoro, oltre a un’area esterna. La superficie totale è di 478 m², con capienza per 250 persone (200 interni + 50 esterni).Il progetto, ereditato dalla precedente legislatura e già criticato durante la campagna elettorale di ottobre, è stato pensato con grande attenzione ai dettagli e all’immagine istituzionale. L’ingresso, come riporta Repubblica, sarà caratterizzato da una parete in rovere con il logo della Regione, prevalenza del colore nero (scelto per eleganza e design contemporaneo), arredi curati, illuminazione studiata e un ulivo all’ingresso principale, completato da vasi in pietra con arbusti e fiori colorati (bianchi, rossi, gialli). L’area esterna avrà sedute blu polvere.I lavori, che completeranno impianti tecnologici e opere edili già avviate al pianterreno, dureranno 150 giorni. Se non ci saranno ritardi, i consiglieri della nuova legislatura (insediata a febbraio 2026) potranno essere i primi a usufruirne, abbandonando l’attuale sistema di mensa nei dipartimenti e il panificio storico di via Gentile. Un altro spreco...

