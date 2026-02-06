Libero logo
venerdì 6 febbraio 2026
MEDIASET PER IL FUTURO: AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL CYBERBULLISMO

Dal 7 al 15 febbraio 2026, Mediaset promuove una nuova campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, nell’ambito del progetto Mediaset per il Futuro. Attraverso una campagna crossmediale — in onda su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, sui circuiti Digital Out of Home e sul sito https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo — l’iniziativa invita a riflettere sull’impatto dei messaggi digitali e sulle conseguenze che parole e contenuti veicolati online possono avere su chi li riceve.

Con il claim “Ci sono messaggi che non vorresti ricevere mai, allora non scriverli”, la campagna propone un ribaltamento di prospettiva, portando lo spettatore a immedesimarsi nelle vittime di cyberbullismo e richiamando la responsabilità individuale che accompagna ogni messaggio inviato.

L’iniziativa conferma l’impegno di Mediaset nel promuovere un utilizzo più consapevole e responsabile dei mezzi digitali, attraverso una comunicazione capillare e integrata.

