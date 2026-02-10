PHILIP MORRIS ITALIA LANCIA UNA SALES ACADEMY CON 200 NUOVI INGRESSI IN AZIENDA

Un investimento su persone, competenze e occupazione qualificata. Philip Morris Italia annuncia l’avvio di una nuova Sales Academy che porterà all’ingresso in azienda di 200 risorse per un percorso di formazione e sviluppo della durata di 24 mesi. Obiettivo ultimo: attrarre talenti per costruire i professionisti del business del futuro.

Le nuove risorse saranno inserite nel ruolo di Business Builder e coinvolte nelle attività della filiera commerciale dell’azienda, a supporto del processo di trasformazione del business verso i prodotti senza fumo.

L’iniziativa si inserisce in un contesto occupazionale che vede Philip Morris Italia contare oltre 3.200 dipendenti nelle due affiliate italiane e una filiera integrata del Made in Italy che coinvolge più di 44.000 persone a livello nazionale.

“Le persone sono il vero motore della trasformazione della nostra azienda e della sua competitività; per questo, pur in un contesto globale complesso, continuiamo a investire nel Paese e nel capitale umano”. ha dichiarato Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, che ha aggiunto: “Con questo programma intendiamo attrarre e valorizzare nuovi talenti, offrendo opportunità di lavoro e di formazione di alto livello”.

La Sales Academy è progettata per sviluppare competenze professionali, commerciali e relazionali ad alto valore aggiunto, accompagnando le nuove risorse in un percorso strutturato di crescita e specializzazione. Il programma formativo prevede moduli dedicati alla comprensione delle priorità di business, corsi operativi sull’utilizzo dei principali sistemi e tool aziendali, lo sviluppo di competenze funzionali e relazionali, oltre a un focus sulla capacità di comunicare in modo chiaro, fattuale ed efficace.

Per Leandro Maggi, Direttore People & Culture di Philip Morris Italia, “La formazione rappresenta un pilastro centrale della nostra strategia: con la Sales Academy offriamo un percorso di apprendimento strutturato, in linea con l’evoluzione del mercato e con le esigenze di sviluppo delle persone. La trasformazione di Philip Morris passa infatti anche dalla capacità di sviluppare competenze nuove e sempre più specialistiche”.

Con questa iniziativa, Philip Morris Italia rafforza il proprio impegno a favore dell’occupazione qualificata e dello sviluppo dei talenti, confermandosi un attore industriale capace di generare valore economico e sociale per il Paese.

Il processo di selezione, a cura del dipartimento People & Culture, è già attivo attraverso il sito di Philip Morris International e le piattaforme LinkedIn e Indeed.

Tutti i nostri prodotti senza fumo non sono privi di rischi, contengono nicotina che crea dipendenza e sono rivolti esclusivamente a maggiorenni.

Philip Morris International: leader mondiale dei prodotti senza fumo

Philip Morris International (PMI), azienda leader a livello internazionale nel settore dei beni di consumo, si sta impegnando attivamente per realizzare un futuro senza fumo con l’obiettivo di estendere il suo portafoglio a prodotti al di fuori del settore del tabacco e della nicotina. L'attuale portafoglio prodotti dell'azienda è costituito principalmente da sigarette e prodotti senza fumo, tra cui prodotti a tabacco riscaldato, bustine di nicotina e sigarette elettroniche. Tali prodotti non sono privi di rischi e contengono nicotina, una sostanza che dà dipendenza. Ad oggi, prodotti senza fumo sono in vendita in 106 mercati, con una stima di oltre 43 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Nel 2025, il settore dei prodotti senza combustione ha rappresentato il 41,5% dei ricavi netti totali di PMI. Dal 2008, PMI ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, comprovare scientificamente e commercializzare prodotti innovativi senza fumo per adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, con l'obiettivo di porre del tutto fine alla vendita di sigarette. Ciò include la costruzione di capacità di valutazione scientifica di livello mondiale, in particolare nelle aree della tossicologia dei sistemi preclinici, della ricerca clinica e comportamentale, nonché degli studi post-vendita. A seguito di una rigorosa revisione scientifica, la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato la commercializzazione dello snus General e delle bustine di nicotina ZYN di Swedish Match e dei dispositivi e consumabili IQOS di PMI - le prime autorizzazioni di questo tipo nelle rispettive categorie. Gli stessi prodotti hanno ottenuto anche le prime autorizzazioni di sempre come prodotti a rischio modificato da parte della FDA. Con una solida base e una esperienza significativa nel campo delle life-sciences, PMI ha l’ambizione di espandersi in questo campo, fornendo prodotti e soluzioni innovative. I riferimenti a “PMI”, “noi”, ‘nostro’ e “ci” indicano Philip Morris International Inc. e le sue controllate. Per maggiori informazioni visitare pmi.com e pmiscience.com.



