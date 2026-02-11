Casasco: “L’Italia torna a correre. Superata la Francia nel PIL pro capite a parità di potere d’acquisto”

“I dati europei – in particolare le più recenti Previsioni economiche della Commissione europea e le rilevazioni Eurostat – mostrano che nel 2025 l’Italia ha raggiunto e superato la Francia nel PIL pro capite a parità di potere d’acquisto, l’indicatore utilizzato dall’Unione Europea per confrontare il livello di vita tra gli Stati membri. È un segnale importante: significa che il sistema economico italiano ha recuperato terreno e che il livello di benessere relativo degli italiani si è rafforzato nel confronto europeo. Secondo la Commissione europea, la dinamica di crescita italiana nel biennio 2024-2025 è risultata più solida rispetto a quella francese, contribuendo alla riduzione di un divario che nel 2019 vedeva la Francia significativamente avanti in termini di PIL pro capite. Il riallineamento registrato nel 2025 fotografa dunque un’inversione di tendenza nel confronto economico tra Italia e Francia. Il fatto che l’Italia abbia colmato un divario storico con la Francia rappresenta una dinamica positiva della nostra economia dopo anni di stagnazione e dimostra la capacità del sistema produttivo italiano di reagire e competere. Come ha sottolineato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Italia vuole tornare ad essere una delle locomotive dell’Unione europea. Il rafforzamento del rapporto con la Germania, nel solco della visione originaria dei padri fondatori come Adenauer e De Gasperi, e l’impegno dei due principali Paesi manifatturieri dell’area euro per la crescita e la stabilità rappresentano un elemento strategico per rilanciare l’economia europea. I dati confermano che l’Italia può svolgere un ruolo da protagonista in questo nuovo equilibrio europeo. Ora la sfida è consolidare questo risultato. Dobbiamo sostenere imprese, lavoro e produttività affinché la crescita diventi strutturale, stabile e duratura. L’Italia ha dimostrato di poter correre: il compito della politica è creare le condizioni perché questa accelerazione si trasformi in un vantaggio permanente per famiglie e imprese.” Lo dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato e Responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia