Casa Surace entra in 2Watch

Con oltre 10 milioni di follower complessivi e più di 100 milioni di impression mensili, 2WATCH consolida così il portfolio e accelera la crescita dell’area intrattenimento. Casa Surace si unisce a Vico Alleria e Ugolize, rafforzando il posizionamento del network come riferimento italiano per l’intrattenimento sui nuovi media.

2WATCH, entertainment tech company di nuova generazione e casa di produzione specializzata in contenuti digitali AI-powered annuncia l’ingresso di Casa Surace nel proprio portfolio. Uno dei marchi comici più riconoscibili e storici del web italiano, vero e proprio fenomeno della rete, entra così a far parte del roster di 2WATCH, che oggi conta diversi media brand capaci di totalizzare oltre 10 milioni di follower complessivi e più di 100 milioni di impression mensili.

Casa Surace nasce nel 2015 da un gruppo di amici. Attraverso video ironici e familiari che raccontano gli stereotipi italiani e le caratteristiche della famiglia italiana, in poco tempo raggiunge milioni di followers su tutte le piattaforme, creando personaggi che hanno raggiunto una fama nazionale ed internazionale.

Ha collaborato con i più grandi brand mondiali, da Coca-cola a Disney, dalla Warner alla Ferrero, pubblicando centinaia di branded content, due libri, e collezionando numerose presenze in televisione, oltre ad aver organizzato eventi come Saga Surace, che in pochi giorni ha ospitato 30mila presenze. Dopo 10 anni continua la sua produzione come una vera e propria factory, allargando il proprio roster di talenti e attori ma mantenendo invariato lo spirito di un tempo.

Con l’arrivo di Casa Surace, 2WATCH rafforza in modo significativo la propria presenza nel mondo comedy, affiancando il brand a Vico Alleria e Ugolize, già parte del portfolio. Un’operazione che punta a valorizzare ulteriormente l’intrattenimento come leva editoriale e creativa, ampliando la capacità del gruppo di sviluppare format originali, contenuti seriali e progetti cross-platform ad alto impatto.

L’ingresso di Casa Surace nel network si inserisce nella strategia di crescita di 2WATCH: costruire un ecosistema in grado di coniugare audience scale, qualità creativa e innovazione nei modelli di produzione e distribuzione dei contenuti.

“Casa Surace rappresenta esattamente il tipo di proprietà editoriale su cui stiamo costruendo il futuro di 2WATCH – dichiara Fabrizio Perrone, ceo di 2WATCH- un brand con forte identità, audience loyalty straordinaria e un universo narrativo unico. L'integrazione nel nostro network permetterà di scalare ulteriormente la produzione, ottimizzare la monetizzazione e sviluppare nuove opportunità sia nel digitale che nell'offline. Con Vico Alleria, Ugolize e ora Casa Surace abbiamo il portfolio comedy più rilevante d'Italia."

“Siamo pronti per iniziare la collaborazione con 2WATCH- dichiara Simone Petrella , Ceo di Casa Surace - poi siamo del sud e per noi è una famiglia che si allarga. Abbiamo una serie di progetti in cantiere che puntano al rafforzamento e all’amplificazione della nostra identità e del nostro universo Casa Surace, nuovi format da lanciare e aperture anche nel mondo off line da sostenere, e puntiamo su questa collaborazione che mirerà a rinforzare ulteriormente la nostra struttura e la nostra presenza sul mercato”

Nei prossimi mesi 2WATCH e Casa Surace lavoreranno allo sviluppo di nuove linee editoriali e progetti commerciali, puntando su contenuti e attivazioni coerenti con l'identità del brand e le opportunità del mercato digitale italiano.