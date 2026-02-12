Libero logo
Italia 1 omaggia James Van Der Beek con una serata speciale di “Dawson’s Creek”

giovedì 12 febbraio 2026
Italia 1 omaggia James Van Der Beek con una serata speciale di “Dawson’s Creek”

1' di lettura

Italia 1 rende omaggio a James Van Der Beek, scomparso poche ore fa, con una serata speciale dedicata a Dawson’s Creek. Oggi in seconda serata l’emittente trasmetterà i primi due episodi della serie che lo ha reso celebre e che ha segnato un’intera generazione.

Andata in onda per la prima volta in Italia nel 2000, la serie racconta le vicende di Dawson Leery e dei suoi amici nella cittadina di Capeside, tra sogni, amori e inquietudini adolescenziali. Il volto di Van Der Beek è diventato negli anni simbolo di quel teen drama intenso e romantico che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Un’occasione per ricordare l’attore e rivivere le emozioni delle origini. La serie completa è disponibile su Mediaset Infinity.

