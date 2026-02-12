Il Senato della Repubblica ospita il corto “VA TUTTO BENE” 

Un film per dire NO. Un’istituzione per ascoltare: il Senato della Repubblica Italiana ha ospitato la proiezione istituzionale del cortometraggio “Va Tutto Bene”.

Presso la Sala ISMA del Senato della Repubblica in Piazza Madama, il 5 febbraio di è tenuto un evento istituzionale di alto valore civile e culturale dedicato al contrasto della violenza sulle donne, in occasione della proiezione del cortometraggio “Va Tutto Bene”, scritto e diretto da Domenico Costanzo.

L’iniziativa, promossa con il fondamentale appoggio del Senato della Repubblica Italiana, rappresenta un momento di ascolto, confronto e responsabilità condivisa sul tema “La violenza sulle donne dalla consapevolezza all’azione”, sottolineando il ruolo centrale delle istituzioni nel sostenere progetti artistici capaci di generare consapevolezza e cambiamento sociale.

L’incontro è stato presieduto dal Senatore Luigi Nave, il cui sostegno all’iniziativa testimonia l’attenzione concreta del mondo politico verso le tematiche della tutela, della prevenzione e della dignità delle donne. La sua partecipazione ha rafforzato il valore istituzionale dell’evento e il dialogo tra cultura, cinema e impegno pubblico.

Alla tavola rotonda presenti anche la Dott.ssa Roberta Bruzzone, criminologa, Domenico Costanzo, regista e autore del cortometraggio, Stefania Tschantret, produttrice, Sonia Giacometti, Financial Manager del progetto.

Particolare rilievo assume l’impegno di Sonia Giacometti, che ha creduto e investito nel progetto sin dalle fasi iniziali, sostenendo una produzione indipendente con una forte missione sociale. Il suo contributo rappresenta un esempio concreto di responsabilità e visione, dimostrando come il supporto manageriale e finanziario possa diventare una leva fondamentale per iniziative culturali ad alto impatto civile. Ospite speciale anche l’imprenditrice Francesca Ceccarelli che, con la stessa Giacometti, sta lavorando su diversi progetti.

Il cortometraggio “Va Tutto Bene” è una produzione realizzata con la partecipazione di Vinians Production, Oblivion Production ,Live.Ent Productions e Antonella Betti Mancuso tutte realtà gestite da donne che hanno unito competenze e sensibilità per dare vita a un’opera intensa e necessaria.

Il cast artistico del film è composto da Simona Di Sarno, Nicola Pecci, Arianna Pacini e Nelsi La Torre, interpreti che contribuiscono con autenticità e forza narrativa a un racconto capace di portare lo spettatore a confrontarsi con dinamiche spesso invisibili ma profondamente radicate nella quotidianità. Doveroso citare anche Arturo Andreoli, scenografo dell’opera, il cui contributo artistico ha avuto un ruolo determinante nella costruzione dell’atmosfera visiva del film.

La proiezione istituzionale al Senato della Repubblica conferma il valore del cinema come strumento di riflessione sociale e ribadisce l’importanza di fare rete tra istituzioni, professionisti, produzione culturale e società civile per trasformare la consapevolezza in azione concreta.



