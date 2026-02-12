CIPIERRE ELETTRONICA ALLA FIERA “AUTOMATION & TESTING” DI TORINO

Cipierre Elettronica, azienda operante da oltre 30 anni nel settore dell’elettronica industriale professionale ed in particolare nella progettazione, assemblaggio e collaudo di schede e apparati elettronici, anche quest’anno partecipa alla fiera Automation & Testing di Torino (11-13 febbraio). La manifestazione rappresenta un appuntamento di richiamo internazionale a cui sono presenti i principali leader del settore. Un momento per l’azienda di mettere in vetrina i suoi gioielli Made in Italy: dalle schede elettroniche (presenti in tutti i device, da quelli di utilizzo quotidiano a quelli più sofisticati) a soluzioni dedicate al mondo della cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale.

L’azienda, che mantiene forte il suo rapporto con il territorio di origine, sta crescendo espandendosi anche ai mercati esteri, grazie a nuovi business, fornendo componenti per grandi realtà multinazionali che ne riconoscono il valore e la qualità dei prodotti. La società, di recente, ha installato una nuova linea produttiva per rispondere alle esigenze del mercato e ampliare il portafoglio clienti, entrando in settori core quali industria, aerospazio-difesa e automotive. Cipierre è così in grado di accompagnare i suoi clienti dall’ideazione alla realizzazione del prodotto; dalla fase di prototipo fino alla consegna di schede che contengono anche 40 mila componenti, producendo migliaia di pezzi al mese.

“Partecipare ad un evento come l’A&T ci consente di far conoscere le nostre eccellenze al grande pubblico, nazionale ed estero. Il 2025 è stato un anno molto importante, abbiamo fatto nuove assunzioni e rinnovato tutto il parco macchine, investendo su tecnologie di ultimissima generazione. Siamo certi che questi investimenti ripagheranno il nostro sforzo, garantendo un’ulteriore espansione del business” afferma Maddalena Bellante, CEO di Cipierre Elettronica.

“La nostra è una realtà fortemente radicata nel territorio brianzolo, dove siamo nati e cresciuti. Allo stesso tempo abbiamo progressivamente ampliato i nostri orizzonti e oggi tra i clienti annoveriamo multinazionali americane e asiatiche. Realizziamo schede elettroniche ad alta complessità, mettendo a disposizione competenze ingegneristiche, qualità di processo e capacità produttiva. La versatilità e la flessibilità che ci caratterizzano, unite alla presenza in numerosi settori applicativi, rappresentano una delle chiavi del nostro successo” dichiara Diego Panzeri, Direttore Tecnico Cipierre Elettronica.

