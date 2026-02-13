A NATALE NEI CINEMA IL NUOVO FILM DI FERZAN OZPETEK “NELLA GIOIA E NEL DOLORE”

Dopo trent’anni di successi, il regista Ferzan Ozpetek tra qualche giorno inizierà a girare il suo nuovo film, in uscita a Natale. Dopo Diamanti, che ha ottenuto un successo straordinario in molti Paesi del mondo, prosegue il cammino dell’omonima canzone, scelta per il pattinaggio italiano alle Olimpiadi di Cortina.

Ozpetek piace a tutto il pubblico perché sa raccontare i sentimenti in modo particolare: è sempre emozionante e capace di farti vivere momenti in cui ti ritrovi. Questo ti dà il coraggio di metterti in gioco. È un regista che ho sempre amato, per la sua capacità di essere sincero, sullo schermo e nella vita. I suoi film ti rendono orgoglioso: lui, nato in Turchia, oggi per noi è l’italiano più onesto che abbiamo incontrato.

«Io racconto le persone come sono fatte, senza censura», disse un po’ di tempo fa. Ed è proprio così. Il suo cinema insegna che i tabù li conservano solo uomini stolti e incapaci di amare. La vita è un’altra cosa.

Adesso attendiamo il suo nuovo film, Nella gioia e nel dolore: la trama è ancora top secret, ma siamo certi che sul grande schermo troveremo una storia limpida, esattamente come lui. In attesa di notizie, inviamo a Ozpetek un saluto dai lettori di Libero. So che lo amano molto.