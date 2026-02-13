“THE DRAMA – UN SEGRETO È PER SEMPRE”, IL FILM CHE RIPORTA SULLO SCHERMO ROBERT PATTINSON

Ecco una coppia che farà riflettere con un film vissuto tra ombre e misteri. I protagonisti, per la prima volta insieme sul grande schermo, sono Robert Pattinson (della saga Twilight) e Zendaya (Spider-Man). La storia, che potrebbe essere definita una commedia, punta in realtà a lasciare senza fiato. Emma e Charlie, dopo un gioco apparentemente innocente, innescano tra loro una spirale di dubbi e sospetti. Affrontano il loro matrimonio con passione, ma vivono i momenti più belli all’ombra di scomodi segreti. Il film scorre sul fil rouge della tensione e della ricerca della verità nelle relazioni, portando i protagonisti – e il pubblico – a una domanda inevitabile: le persone in cui crediamo sono davvero sincere?

Quanto sappiamo davvero di loro o, pur credendo di conoscerle, rimangono sempre un mistero? Scritto e diretto dal regista Kristoffer Boe, il film è prodotto da A24 e arriverà nei cinema italiani con I Wonder Pictures il 2 aprile, in contemporanea con l’uscita americana prevista il 3 aprile.