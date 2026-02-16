Libero logo
FIEG: appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite

lunedì 16 febbraio 2026
La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), a nome delle imprese associate che rappresentano la quasi totalità della stampa quotidiana e periodica di informazione in Italia, rivolge un appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché sia accolta, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge “Milleproroghe”, la richiesta di prorogare il credito d’imposta per l’acquisto della carta destinata alle pubblicazioni quotidiane e periodiche.
Il credito di imposta sulla carta rappresenta uno strumento di particolare importanza per garantire la sostenibilità economica delle imprese editoriali e la continuità della stampa di qualità. L’accoglimento della richiesta della FIEG è essenziale per scongiurare un’ulteriore riduzione della foliazione dei giornali, con conseguenze molto gravi sulla completezza e sulla qualità dell’informazione disponibile ai cittadini.
La proroga del credito d’imposta sulla carta non è solo un intervento di sostegno economico, ma un investimento nella pluralità e nella qualità dell’informazione, pilastri fondamentali della democrazia.

