DDL riforma Difesa: presentato al Ministro il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate

lunedì 16 febbraio 2026
A un mese dall’avvio dei lavori del Comitato Strategico, promosso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, è stato presentato oggi, presso lo Stato Maggiore della Difesa, il nuovo modello di riorganizzazione delle Forze Armate, che costituirà la base del disegno di legge di revisione dello strumento militare.

La proposta recepisce l’indirizzo iniziale delineato dal Ministro: una riforma complessiva e strutturale, di natura tecnica e operativa, volta ad adeguare lo strumento militare al mutato contesto geopolitico, rafforzandone capacità, resilienza ed efficacia nel lungo periodo.

«Il disegno di legge non risponde alle esigenze di un Ministro pro tempore, ma definisce lo strumento militare di cui il Paese avrà bisogno nei prossimi vent’anni», ha dichiarato Crosetto, confermando che saranno gli uomini e le donne delle Forze Armate a illustrarne contenuti e prospettive in Parlamento.

Il percorso ha coinvolto i vertici operativi e amministrativi della Difesa con l’obiettivo di potenziare le capacità operative, semplificare i processi decisionali e ottimizzare l’impiego delle risorse, nel quadro degli impegni internazionali assunti dall’Italia.

Si apre ora la fase di traduzione normativa delle proposte elaborate dal Comitato, che sarà condotta in un quadro di piena collaborazione istituzionale. Alla riunione conclusiva hanno partecipato i Sottosegretari alla Difesa, on. Matteo Perego di Cremnago e sen. Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i vertici dello Stato Maggiore della Difesa, delle singole Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, nonché i rappresentanti del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione Nazionale degli Armamenti.

