LE NUOVE SCARPE DI GRISPORT PER GLI SPORT LOVERS

Per fare una semplice passeggiata, ma anche per una sessione in palestra o una corsa rigenerante dopo una giornata ricca di impegni: Grisport, dopo il suo nuovo progetto Devisal, per il 2026 presenta una calzatura dedicata a tutti gli Sport Lovers.

Disponibili in diverse combo-colore (grigio chiaro con dettagli azzurri, grigio scuro e nero, bluette con stringhe gialle, bianco e nero…) questi nuovi modelli si caratterizzano per un’intersuola particolarmente alto per favorire l’effetto ammortizzante durante la camminata o, più in generale, quando si fa attività fisica.

Le scarpe Grisport si contraddistinguono per una tomaia completamente in tessuto sintetico, ma anche per ultraleggerezza e massima reattività, caratteristiche sempre ricercate da chi ama fare sport. L’imbottitura presente sul tallone, ma anche sulla linguetta è morbida per regalare una calzata stabile e confortevole. La “struttura” della scarpa è progettata per favorire il naturale movimento del piede e per garantire controllo, ammortizzazione generosa ed una sensazione di comfort sotto il piede su ogni tipo di asfalto.