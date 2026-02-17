IL 25/2 CONVEGNO "AUTISMO E DISTURBI DELNEUROSVILUPPO" CON LOCATELLI 

Mercoledì 25 febbraio 2026, dalle ore 9all'Heritage Hub a Torino, si svolgerà il convegno "Autismo e disturbi del neurosviluppo", promosso dalMinistro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L'evento sarà aperto dal Ministro Alessandra Locatelli e daisaluti istituzionali di Vincenzo Falabella, presidente di Fish e Nazaro Pagano, presidente di Fand.Introdurranno i lavori gli interventi di Theresa Hamlin, President and Chief Executive Officer of The Centerfor Discovery di New York, e di Serafino Corti, Coordinatore del Comitato tecnico Scientificodell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Quattro i panel previsti nel corsodella giornata: Il sostegno per la gestione delle condizioni a elevata complessità; Il modello nazionaleinclusivo e integrato sociosanitario; Esperienze di sostegni per il lavoro, occupazione, autonomia abitativa;Le attività sportive e artistiche per il sostegno del progetto di vita. "Sarà un momento di confrontofondamentale per valorizzare le buone prassi sull'autismo e sui disturbi del neurosviluppo presenti nel nostroPaese, mettendo al centro la persona e il suo progetto di vita - spiega Locatelli -. La sfida, da qui e per ilfuturo, è esattamente questa: dobbiamo rafforzare modelli, capaci di rispondere in modo efficace anche allesituazioni di maggiore complessità, sostenendo le famiglie e promuovendo percorsi concreti di autonomia,lavoro, abitare e partecipazione sociale, che riconoscano pienamente le potenzialità di ogni persona".