Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): “Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l’energia”

sabato 21 febbraio 2026
“Apprezziamo molto la presa di coscienza sull’importanza dei contratti di lungo termine per l’energia, i cosiddetti PPA, che rappresentano una grande opportunità per stabilizzare i costi energetici. Ma la vera sfida sarà quella di garantire che anche le piccole imprese possano accedere a questi contratti, che finora sono stati in gran parte appannaggio delle grandi aziende, evitando che le Garanzie statali previste dal Decreto Bollette diventino un ulteriore vantaggio a chi già sfrutta le potenzialità di questi contratti”. Lo afferma Roberto Capobianco, Presidente di Conflavoro, commentando il Decreto Bollette approvato in Consiglio dei Ministri.
“Anche per quello che riguarda la classificazione di impresa energivora – prosegue – molte tra le 96,4% di PMI del nostro paese, pur avendo una percentuale di costi energetici sul fatturato che è quasi identica a quella delle imprese energivore, non sono qualificate come tali. Questo le esclude da importanti agevolazioni, nonostante l’incidenza elevata delle bollette sul loro fatturato. È urgente – conclude Capobianco – rivedere i criteri di qualificazione per le 'energivore', affinché anche le piccole imprese possano accedere agli stessi benefici e supporti”.

