Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

ENEL, FIRMATI ACCORDI PER L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO DA 830 MW DI IMPIANTI EOLICI E SOLARI NEGLI STATI UNITI

 Gli accordi prevedono l’acquisizione da parte del gruppo guidato da Flavio Cattaneo di impianti rinnovabili per un corrispettivo di circa 1 miliardo di dollari
sabato 21 febbraio 2026
ENEL, FIRMATI ACCORDI PER L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO DA 830 MW DI IMPIANTI EOLICI E SOLARI NEGLI STATI UNITI

1' di lettura

Enel, attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America e EGPNA Project Holdco 2, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital per l’acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 MW e una produzione attesa media annua pari a circa 2,1 TWh. 
Gli accordi prevedono un corrispettivo pari a circa 1 miliardo di dollari USA (equivalente a circa 850 milioni di euro) soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni. L’enterprise value riferito al 100% del portafoglio è pari a circa 1,3 miliardi di dollari USA. Il corrispettivo per l’acquisizione sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.
A seguito del perfezionamento dell’operazione, si stima che a regime l’effetto netto positivo sull’EBITDA ordinario consolidato del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo sarà di circa 145 milioni di dollari USA l’anno, equivalenti a circa 125 milioni di euro4. Inoltre, si prevede che il Gruppo Enel raggiungerà in Nord America una capacità installata interamente rinnovabile di circa 13 GW tra eolico, solare e impianti di accumulo.
Il closing dell’operazione, previsto nel terzo trimestre del 2026, è subordinato ad alcune condizioni sospensive caratteristiche per questo tipo di operazioni, tra le quali il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili.
L'operazione è in linea con la strategia del Gruppo Enel, che prevede la crescita della propria capacità di generazione da fonti rinnovabili anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio in Paesi Tier 1 (Brownfield).

ti potrebbero interessare

Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): “Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l’energia”

Decreto Bollette. Capobianco (Conflavoro): “Sfida sarà garantire accesso piccole imprese a contratti di lungo termine per l’energia”

IL BENESSERE URBANO D’ECCELLENZA: TERME DE MONTEL MILANO PREMIATE BEST URBAN SPA AGLI ITALIAN SPA AWARDS 2026

IL BENESSERE URBANO D’ECCELLENZA: TERME DE MONTEL MILANO PREMIATE BEST URBAN SPA AGLI ITALIAN SPA AWARDS 2026

Stati Uniti, fa discutere l'accordo sulla tutela di prodotti Usa con nome italiano destinati alla vendita in Argentina

Stati Uniti, fa discutere l'accordo sulla tutela di prodotti Usa con nome italiano destinati alla vendita in Argentina

Hair styling: come i saloni di bellezza stanno ripensando il proprio modello competitivo

Hair styling: come i saloni di bellezza stanno ripensando il proprio modello competitivo

Redazione