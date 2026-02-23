Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

“SQUARCI DI BELLEZZA”: POESIA, VIDEOPROIEZIONI E VOCI UNDER 35 NEL CUORE DI VERONA

lunedì 23 febbraio 2026
“SQUARCI DI BELLEZZA”: POESIA, VIDEOPROIEZIONI E VOCI UNDER 35 NEL CUORE DI VERONA

1' di lettura

L’Accademia Mondiale della Poesia presenta “Squarci di Bellezza”, l’evento in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 a Verona, nella cornice del Chiostro Canonicale della Biblioteca Capitolare,

L’iniziativa rientra nel programma triennale 2025–2027 “La Bellezza e la Poesia salveranno il mondo” e si svolge con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto “Per Chi Crea”. L’obiettivo è di esaltare la forza rigenerativa della parola poetica con una sezione dedicata all’anteprima ufficiale delle Olimpiadi della Cultura 2026.

L’evento, infatti, si propone come un invito collettivo a ritrovare, attraverso la poesia, una grammatica della cura, dell’ascolto e della bellezza condivisa, anticipando la visione più ampia che guiderà la Settimana Mondiale della Poesia 2026 e il palinsesto culturale Milano–Cortina.

In scena, la videoproiezione poetica di Marco Nereo Rotelli, i versi di Davide Rondoni e le voci di sei giovani poeti e poetesse under 35 selezionati nell’ambito del programma SIAE “Per Chi Crea”, per un dialogo tra generazioni e linguaggi che trasforma uno spazio antico in un luogo vivo di ascolto e visione.

La regia è affidata ad Alfonso de Filippis.
Partner editoriale: Samuele Editore.
Sponsor: Biscardo Vini.

Squarci di Bellezza è un gesto culturale condiviso: un invito a ritrovarsi, a respirare insieme, a lasciare che la parola poetica illumini il presente.

ti potrebbero interessare

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNI

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNI

Massimo Lopez, rispunta lo spot cult del 1994: il "miracolo" di Sanremo

Massimo Lopez, rispunta lo spot cult del 1994: il "miracolo" di Sanremo

Toni Servillo e gli altri giuristi da bar per il "No"

Toni Servillo e gli altri giuristi da bar per il "No"

Tommaso Montesano
Cnpr forum: "Emergenza abitativa, giovani e famiglie in difficoltà". Rotondi (FI): "Priorità è manutenzione patrimonio immobiliare"

Cnpr forum: "Emergenza abitativa, giovani e famiglie in difficoltà". Rotondi (FI): "Priorità è manutenzione patrimonio immobiliare"