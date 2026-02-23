“SQUARCI DI BELLEZZA”: POESIA, VIDEOPROIEZIONI E VOCI UNDER 35 NEL CUORE DI VERONA

L’Accademia Mondiale della Poesia presenta “Squarci di Bellezza”, l’evento in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 a Verona, nella cornice del Chiostro Canonicale della Biblioteca Capitolare,

L’iniziativa rientra nel programma triennale 2025–2027 “La Bellezza e la Poesia salveranno il mondo” e si svolge con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto “Per Chi Crea”. L’obiettivo è di esaltare la forza rigenerativa della parola poetica con una sezione dedicata all’anteprima ufficiale delle Olimpiadi della Cultura 2026.

L’evento, infatti, si propone come un invito collettivo a ritrovare, attraverso la poesia, una grammatica della cura, dell’ascolto e della bellezza condivisa, anticipando la visione più ampia che guiderà la Settimana Mondiale della Poesia 2026 e il palinsesto culturale Milano–Cortina.

In scena, la videoproiezione poetica di Marco Nereo Rotelli, i versi di Davide Rondoni e le voci di sei giovani poeti e poetesse under 35 selezionati nell’ambito del programma SIAE “Per Chi Crea”, per un dialogo tra generazioni e linguaggi che trasforma uno spazio antico in un luogo vivo di ascolto e visione.

La regia è affidata ad Alfonso de Filippis.

Partner editoriale: Samuele Editore.

Sponsor: Biscardo Vini.

Squarci di Bellezza è un gesto culturale condiviso: un invito a ritrovarsi, a respirare insieme, a lasciare che la parola poetica illumini il presente.