Georgia Mos a Sanremo: imperdibili appuntamenti tra musica dal vivo e conduzione

Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top Djane Mag tra le migliori dj al mondo, è pronta a vivere una settimana intensa al Festival di Sanremo 2026 tra imperdibili eventi dal vivo e conduzione, a partire da lunedì 23 Febbraio quando sarà al fianco di Marino Bartoletti per condurre il Golden Gala al Morgana, una speciale serata di premiazioni che vedrà protagonisti artisti iconici come Patty Pravo e Arisa, in un evento che celebra la musica italiana in tutte le sue mille sfumature.



Le sorprese non finiscono qui...L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance, Giovedì 26 febbraio, sarà special guest al Victory Morgana Bay, dove animerà il gala della New Gig promotion con un dj set esclusivo studiato per creare un’atmosfera elegante e coinvolgente.



Venerdì 27 e sabato 28 Febbraio invece Georgia Mos scenderà in piazza Muccioli con un doppio e irrinunciabile appuntamento live come dj ufficiale di Radio RDS dove dalle 18:00 alle 19:00, sarà pronta ad infiammare il palco e far scatenare il pubblico sanremese, portando così la sua musica direttamente tra il pubblico del Festival e trasformando la piazza in un vero e proprio dancefloor a cielo aperto.



“Sono davvero onorata di portare suonare sempre nella mia amata città di Sanremo durante Il Festival – dichiara Georgia Mos – cercherò di portare solo good vibes ed energia allo stato puro senza dimenticare il mio mondo musicale tra sonorità afro house ed elettroniche. Suonare nella città in cui ho iniziato a muovere i primi passi in musica mi riempie il cuore di emozioni uniche. Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale internazionale penso in generale ci sia ancora parecchia strada da fare – prosegue Georgia Mos - Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia “strano” vedere o ascoltare una donna in consolle. Io continuo a lavorare sodo e non mi arrendo, sogno nuove collaborazioni e continuo a produrre, spero un giorno di poter condurre un programma radiofonico o televisivo tutto mio”



Una presenza poliedrica quella di Georgia Mos, tra conduzione, premi e dj set, che conferma il suo ruolo di artista versatile e in grado di unire spettacolo, musica e intrattenimento con uno stile unico e inconfondibile



Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano “If you had my love”, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 4 milioni di ascolti su Spotify, sino alla recente collaborazione discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano "Will you follow me?", sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche “Call 911” feat Ella Loponte e “Amami a tempo” disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, Ego Music “Y U?” feat Nino Lucarelli, e la sua imperdibile versione remix de “la primavera” di Jovanotti che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico



Georgia, originaria di Sanremo ma cittadina del mondo e con una cultura “open mind” si appassiona sin dalla tenera età alla musica studiando da ragazzina canto e chitarra classica. L’amore incondizionato per la musica la porta da subito a viaggiare per il mondo, fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la sua passione per il Djing e la musica elettronica.



Memorabili le sue esibizioni in alcuni tra i più importanti locali come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza, solo per citarne alcuni, locali in cui suonare per una donna non è proprio all’ordine del giorno, ma Giorgia ha sdoganato ogni limite con la sola forza della sua musica.

In Italia invece il successo arriva nel 2016, anno in cui approda nel programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno, come unica concorrente donna. Il successo televisivo la porta in giro per le consolle più importanti d’Italia ed Europa tanto che nel 2017 inizia il suo tour in Asia (China, India e Nepal) in alcuni tra i più importanti club, venendo premiata come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale. Nello stesso anno è stata scelta da Adidas per suonare a San Siro.



Nel Marzo 2018 esce la sua prima release “Tan Bueno” (Sosumi Record) presentata a

Miami durante la Winter Music Conference. Nel 2019 pubblica “See the light” “Maya”, dischi che le apriranno le porte verso nuovi paesi quali l’Indonesia, Croazia e Scozia. Negli anni pubblica diversi dischi in collaborazione con producers e artisti internazionali superando i 3 milioni di streaming su spotify e collabora con Radio M2o nel 2017 e Radio Zeta nel 2021 come inviata speciale durante il “Festival di Sanremo”. Ha sfilato più volte sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia suonando come dj officiale di Cartier. Tra i suoi brani più celebri anche la versione remix de “la primavera” di Jovanotti.