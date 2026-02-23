Il 5 marzo a Firenze una rivisitazione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto

Giovedì 5 marzo a Firenze, alle ore 18, sarà presentato presso il Teatro Niccolini il nuovo libro di Mauro Di Ruvo. “Orlando Furioso. Una perenne fuga dell’Armonia nella Follia” è il titolo del volume del critico d’arte, edito dalla casa editrice aretina Helicon Edizioni all’inizio del 2026.

Mauro Di Ruvo recupera con questo libro l’abito da filologo e semiologo, dove sono intrecciate la dimensione storica della letteratura, quella sociologica e quella linguistica della scrittura. Filo conduttore del volume è la ricerca della fonte dell’armonia nel grande poema della contraddizione.

Anche Umberto Eco aveva trattato lo stesso tema nei suoi trattati di semiologia e critica testuale, a sua volta riprendendo il pensiero di Benedetto Croce, per dare una risposta all’enigma dell’armonia.

“Da dove nasce quel senso di Armonia cosmica nel Furioso?”, era la domanda crociana a cui finora non si è tentato di dare una risposta definitiva e profonda, anche dopo Eco. Sembra allora che proprio nel decimo anniversario della morte di Umberto Eco questa risposta sia stata trovata da Di Ruvo. Ed è già nel sottotitolo del volume.

“La Follia è l’abisso dal quale noi possiamo risentire imperturbato l’eco sonoro dell’Armonia effusa dalla gran tela di Ludovico Ariosto”. Si tratta quindi, precisa Di Ruvo, dell’unica fonte che mai ci saremmo aspettati da cui potesse scaturire il senso di armonia dell’opera.

Il primo ostacolo a questo risultato è proprio il titolo che il Ferrarese sceglie per il suo poema, “Orlando Furioso”. La Furia non può mai avvicinare la mente umana alla parola Armonia, perché corrisponde per noi alla pazzia, all’esuberanza, all’eccesso. Ma, aggiunge Di Ruvo, anche all’errore.

È l’errore il segreto dietro cui si nasconde il significato dell’intera opera ariostesca, e lo fa emergere a noi Di Ruvo nel suo libro che è sì un manuale universitario, ma anche un testo rivolto al “pubblico dei curiosi”. Ma è anche l’errore - spiega il critico d’arte - il motivo per cui troviamo il dipinto di Chigusa Kuraishi in copertina, intitolato “La jouissance”, sulle orme del pittore romanticista Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Introdurrà la presentazione del libro Antonio Pagliai, proprietario del Teatro Niccolini ed editore della prestigiosa Nuova Antologia, e modererà l’evento Eugenia Miano, editore del volume. Interverrà anche Leonardo Lucchesi, politologo e giornalista di Lanterna. L’ingresso è aperto a tutti.