Italpreziosi lancia la propria app, investimenti in oro e argento dallo smartphone

Italpreziosi annuncia il lancio della propria applicazione ufficiale, un nuovo strumento digitale pensato per offrire agli investitori un accesso ancora più semplice, sicuro e immediato al mondo dei metalli preziosi. L’app è disponibile per dispositivi su App Store e Google Play Store. E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “con questa nuova soluzione, Italpreziosi compie un ulteriore passo nel proprio percorso di innovazione, mettendo a disposizione dei clienti una piattaforma completa che integra acquisto, monitoraggio e gestione degli investimenti in oro e argento fisico direttamente da smartphone”.

L’app “consente di acquistare lingotti e monete da investimento accedendo al catalogo ufficiale Italpreziosi, con prezzi costantemente aggiornati e un processo di acquisto guidato, progettato per garantire trasparenza, semplicità e massima sicurezza. L’esperienza è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di un investitore moderno, che richiede rapidità operativa senza rinunciare all’affidabilità. Accanto alla funzione di acquisto, l’applicazione offre un sistema evoluto di consultazione delle quotazioni in tempo reale. Gli utenti possono monitorare spot e fixing e analizzare l’andamento dei metalli preziosi attraverso grafici interattivi e strumenti di lettura intuitivi, utili a interpretare i trend di mercato su diversi orizzonti temporali”.

“Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dal wallet digitale integrato, che permette di controllare in ogni momento quantità e valore degli investimenti detenuti, consultare lo storico degli acquisti e accedere a ordini e documentazione. Il portafoglio in metalli preziosi diventa così sempre disponibile, con una visione chiara e aggiornata della propria posizione – viene spiegato – Completano l’esperienza i sistemi di alert personalizzabili: l’utente può impostare notifiche su oro, argento o su specifici prodotti e ricevere aggiornamenti automatici al raggiungimento di determinate soglie di prezzo, cogliendo tempestivamente le opportunità offerte dal mercato.

Con il lancio della nuova app, Italpreziosi conferma la propria volontà di coniugare solidità, competenza e innovazione tecnologica, offrendo strumenti digitali all’altezza di un mercato in continua evoluzione e delle aspettative di una clientela sempre più attenta e consapevole. Per Italpreziosi, l’investimento in metalli preziosi non è solo una scelta di valore, ma un percorso da accompagnare con professionalità, trasparenza e visione strategica”.