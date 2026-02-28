De Montel Terme Milano, marzo: un mese di esperienze dedicate al benessere e alla rinascita dei sensi

Con l’arrivo della primavera, De Montel Terme Milano propone un calendario che accompagna il passaggio dall’inverno alla primavera come processo di graduale rinascita regalando un’esperienza sensoriale completa. Tra rituali di benessere, cerimonie guidate, allestimenti immersivi e momenti dedicati alla convivialità, ogni visita invita a rallentare, ritrovare equilibrio, rigenerazione e benessere.

Il percorso prende forma già dagli spazi, grazie a un allestimento primaverile che resterà attivo fino al 31 maggio: rami leggeri, boccioli appena schiusi, petali sospesi e tonalità cipria, avorio e pesca trasformano l'architettura in un giardino etereo, dai colori caldi e dorati, e che richiama le prime giornate miti. Cuore della proposta mensile sono i rituali di benessere, a partire dalle cerimonie di Aufguss, guidate da esperti Aufgussmeister. Tra queste, il Golden Spring Aufguss celebra l’arrivo della primavera come momento di luce e rinnovamento, combinando calore, oli essenziali e un delicato ristoro finale di frutta fresca.

Accanto agli Aufguss, trovano spazio esperienze come il Sound Bath, bagno sonoro che accompagna corpo e mente verso uno stato di quiete profonda, la Natural Experience, rituale ispirato agli elementi naturali e al contrasto caldo–freddo, e l’Energy Flow, meditazione guidata dedicata al riequilibrio dell’energia interiore. La dimensione sensoriale si estende anche ai trattamenti, con rituali come il Silken Spring Scrub, pensato per rigenerare corpo e capelli attraverso gesti lenti e avvolgenti, e le proposte Golden dell’Area SPA, dedicate alla luminosità e alla rigenerazione.

Tornano inoltre, nelle date dell’11 e 25 marzo, gli appuntamenti con Alebis Gomez, con trattamenti manuali orientati al benessere e alla riattivazione della circolazione.

Marzo è anche un mese di appuntamenti speciali. Il 7 marzo va in scena La Nuit des Lumières, una serata ispirata alla luce femminile come simbolo di forza, consapevolezza e rinascita, tra riflessi sull’acqua, atmosfere luminose, musica e cerimonie tematiche. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, il 13 marzo, De Montel propone sessioni speciali di sound healing powered by Virgin Active, dedicate al rilassamento profondo e alla riscoperta del riposo come rituale di benessere. Non mancano i momenti di convivialità: l’aperitivo quotidiano accompagna il calare della sera, mentre ogni

giovedì il dj set lounge anima la corte interna con sonorità morbide e avvolgenti. Prosegue anche l’esperienza Sparkling Moments, con degustazioni guidate in collaborazione con il gruppo Santa Margherita, pensate come dialogo tra cultura del vino e atmosfera termale. Il venerdì sera, la VIP Lounge ospita le cene lombarde, un racconto gastronomico con materie prime genuine dedicato alla tradizione del territorio, dove ogni piatto è convivialità.

Il calendario si arricchisce inoltre della Festa del Papà, il 19 marzo, vissuta come occasione di condivisione e benessere intergenerazionale, e della Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo, dedicata alla centralità dell’elemento acqua nel percorso termale.

A chiudere il mese, il 28 e 29 marzo, Terme De Montel ospita i Vogue Beauty Days evento dedicato all’incontro incontro tra benessere, bellezza e cultura contemporanea, con esperienze guidate dai beauty e wellness coach di Vogue Italia.

TERME DE MONTEL MILANO

Terme De Montel Milano è l’unico e più grande parco termale naturale urbano dell’area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della cttà. Costruite negli anni '20 dall'architetto Vietti Violi, le ex scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico. Le vere terme di Milano – che sorgono in zona San Siro - offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere, con percorsi, rituali, saune, trattamenti e aree relax, 10 grandi vasche con acque termali certificate dal Ministero della Salute e un rigoglioso parco immerso nel verde. I massaggi e i trattamenti di Terme De Montel Milano nascono dall’expertise di Terme di Saturnia, un metodo riconosciuto con tecniche efficaci e protocolli avanzati. De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano. Terme De Montel Milano è gestito dal gruppo Terme & SPA Italia - nato nel 2021 - che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione di Terme di Saturnia - icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Le altre realtà già operanti del gruppo, insieme a Terme di Saturnia e De Montel, sono Monticello The Entertainment SPA e Terme di Chianciano.

