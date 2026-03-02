Gruppo Sparkasse e Consorzi Agrari d’Italia insieme per sostenere le imprese agricole

Tra il Gruppo Sparkasse, primo gruppo bancario indipendente con sede nel Nord Est, composto da Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano e CiviBank- Banca di Cividale, e Consorzi Agrari d’Italia (CAI), piattaforma di approvvigionamento nazionale per le aziende agricole di prodotti, mezzi e servizi nonché accreditato sistema di collocamento delle produzioni nazionali, annunciano la partenza di un importante partnership per sostenere le imprese agricole.

L’intesa ha l’obiettivo di garantire agli agricoltori liquidità e supporto per l’accesso ai mezzi tecnici, ai servizi (tra cui mangimi, impiantistica, sistemi di irrigazione e soluzioni per l’agricoltura di precisione), nonché per favorire l’innovazione tecnologica e la transizione energetica. Tutto questo a condizioni agevolate e con modalità di rientro in linea con i flussi di cassa e con i tempi propri dell’agricoltura.

Grazie a “Risultato Sicuro” - storica iniziativa di CAI che, dal 2022 al 2025, ha permesso di concedere fidi a tasso zero per oltre 157 milioni di euro per un risparmio complessivo che si può stimare attorno ai 6 milioni di euro di interessi - le aziende agricole, clienti del Gruppo Sparkasse, potranno – attingendo a un plafond dedicato – programmare annualmente gli acquisti di mezzi tecnici.

Risultato Sicuro è infatti un servizio di credito a tasso zero, esclusivo della rete Consorzi Agrari d’Italia, al quale ha aderito il Gruppo Sparkasse per la gestione delle forniture agricole.

Si tratta di un elemento cruciale per la gestione del credito agrario, strettamente legato alla programmazione delle attività di coltivazione, che sarà accompagnato dalla consulenza finanziaria di specialisti dedicati.

"Con questo accordo vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno a fianco delle imprese agricole, settore strategico per l’economia del Nord Est. Attraverso strumenti innovativi come Risultato Sicuro, mettiamo a disposizione degli agricoltori soluzioni finanziarie concrete e sostenibili, che consentono di pianificare con serenità gli investimenti e affrontare le sfide della modernizzazione e della transizione energetica. Il Gruppo Sparkasse intende essere partner di lungo periodo per gli imprenditori agricoli, accompagnandoli con consulenza specializzata e prodotti su misura," dichiara Michele Marioni, Responsabile del Servizio Agribusiness del Gruppo Sparkasse.

"Siamo molto felici di avviare una collaborazione con il Gruppo Sparkasse nell’ottica di fornire i migliori servizi agli agricoltori. CAI nasce con il preciso intento di sostenere gli agricoltori nelle attività quotidiane e rispondere alle loro esigenze con soluzioni concrete. Tra queste, mettiamo a disposizione – ormai per il quarto anno consecutivo – Risultato Sicuro, un fido commerciale di conto corrente pensato per facilitare l’acquisto di prodotti e servizi CAI. Il finanziamento è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e CAI si farà carico della quota interessi e delle commissioni sul fido, a partire dall’apertura del rapporto fino al 31 dicembre 2026," dichiara Andrea Galliazzo, Responsabile Prodotti Finanziari per i clienti di Consorzi Agrari d’Italia (CAI).

Informazioni su Gruppo Sparkasse www.sparkasse.it - www.civibank.it

Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in Italia. Come Gruppo Sparkasse, con l’acquisizione di CiviBank nel 2022, rappresenta il primo operatore creditizio indipendente con sede nel Nordest, che si colloca immediatamente dopo i quattro principali gruppi bancari nazionali. La presenza è radicata in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma si estende anche in Lombardia, Emilia-Romagna e con una filiale a Monaco di Baviera, con una rete di 173 filiali, in cui operano oltre 2.000 collaboratori.

Informazioni su Consorzi Agrari d’Italia CAI www.consorziagrariditalia.it

CONSORZI AGRARI D’ITALIA (CAI) nasce come soggetto di riferimento nazionale unico nel suo genere e lavora per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura in Italia, basandosi sui valori fondanti della tradizione dei Consorzi Agrari. CAI implementa una storica eredità con piani volti al futuro, per consolidare un ruolo di volano strategico e culturale dell’agricoltura del nostro Paese. Con CAI gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. Il progetto poggia su una rete che produce oltre 1 miliardo di ricavi annui e conta più di 20 mila soci, agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.

Ad oggi fanno parte di CONSORZI AGRARI D’ITALIA: Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud, Consorzio Adriatico, Consorzio del Nord Est, Consorzio Agrario di Siena e BF spa.

Nel settembre 2025, è stato sottoscritto l’accordo per l’ingresso del Fondo Nazionale Strategico (comparto del patrimonio rilancio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,), Banca del Fucino s.p.a. e Quinto Giro investimenti s.r.l. nel capitale sociale di CAI.

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.