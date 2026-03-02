NWG ENERGIA SOCIETÀ BENEFIT OTTIENE IL CERTIFICATO ELITE CORPORATE GOVERNANCE

NWG Energia Società Benefit ha ottenuto il Certificato ELITE Corporate Governance, un riconoscimento che attesta la solidità della governance e l’impegno verso una crescita sostenibile e responsabile. Si tratta di una certificazione che viene assegnata alle piccole e medie imprese private che adottano e implementano le best practice di governo societario e che viene rilasciata sulla base di requisiti definiti da ELITE in collaborazione con partner accademici e di business. Rappresenta un attestato di qualità in ambito Corporate Governance, elemento sempre più centrale nei percorsi di sviluppo sostenibile delle imprese. ELITE è il programma lanciato da Borsa Italiana nel 2012, la cui missione è supportare le aziende nella crescita sostenibile di lungo periodo, accelerando il processo di accesso a capitali, le competenze e il networking e che anche attraverso workshop e coaching accompagna imprenditori e dirigenti nel miglioramento delle competenze, potenziando il loro piano strategico e le opportunità di business. Per NWG Energia, azienda attiva nella fornitura di energia 100% rinnovabile, questo traguardo conferma un percorso strutturato che integra crescita economica, responsabilità sociale e tutela ambientale. In qualità di Società Benefit, NWG Energia persegue obiettivi di beneficio comune e redige annualmente il proprio Bilancio di Sostenibilità, operando attraverso un sistema di governance che coinvolge tutte le principali funzioni aziendali e il Consiglio di Amministrazione, anche tramite un comitato dedicato alla sostenibilità. NWG Energia nel 2022 ha ottenuto la certificazione di azienda ad Emissioni Zero Nette, grazie alla compensazione del 100% delle proprie emissioni climalteranti lungo tutta la catena del valore. L’azienda ha rinnovato il suo impegno nel raggiungimento del NET ZERO 2030 per l’anno 2025, attraverso la redazione di un Piano di Riduzione delle Emissioni e la compensazione delle emissioni residue attraverso i crediti di carbonio. L’ottenimento del Certificato ELITE Corporate Governance rafforza ulteriormente la solidità organizzativa dell’azienda e la sua capacità di generare valore nel lungo periodo per clienti, collaboratori, partner e stakeholder. Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, ha dichiarato: “Siamo felici di riconoscere a NWG Energia il Certificato sulla Corporate Governance. La terza lettera dell’acronimo ESG, che ormai rappresenta un tema chiave in tutte le PMI virtuose, pone l’accento sul concetto di Governance: non può esistere azienda sostenibile che non metta al centro il proprio governo societario, oggi fondamentale sia nello sviluppo dell’azienda che nell’attrarre l’interesse di mercato per perseguire una crescita sostenibile oltre che un vantaggio competitivo”. Massimo Casullo, Presidente e Responsabile d’Impatto di NWG Energia spa Società Benefit “Siamo orgogliosi di aver ottenuto il Certificato ELITE, un riconoscimento che attesta la solidità del nostro approccio strategico e la capacità di integrare criteri di sostenibilità, trasparenza e responsabilità nella governance e nello sviluppo del nostro modello di impresa. Essere parte dell’ecosistema ELITE rappresenta per NWG Energia Società Benefit una conferma dell’impegno concreto nel costruire valore condiviso per tutti i nostri stakeholder e nel contribuire in modo responsabile alla transizione energetica e alla crescita sostenibile del Paese.” Per NWG Energia, questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento e crescita responsabile, in coerenza con la propria missione di contribuire attivamente alla transizione energetica e alla costruzione di un modello di sviluppo più sostenibile e trasparente. www.nwgenergia.it