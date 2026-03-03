Iran, Paolo Capone, leader UGL: "Preoccupa l’impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione"

"Destano forte preoccupazione le possibili ricadute economiche e sociali dell’attacco congiunto condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. In un contesto geopolitico già fortemente instabile è indispensabile adottare misure preventive per tutelare famiglie, lavoratori e sistema produttivo dalle conseguenze che potrebbero derivare da un eventuale prolungamento del conflitto. Le tensioni nell’area del Golfo stanno già generando forti oscillazioni nei mercati energetici, con il rischio di rialzi significativi dei prezzi legati alla sicurezza delle rotte marittime e, in particolare, alla situazione dello Stretto di Hormuz, snodo essenziale per l’approvvigionamento globale di petrolio e gas. Un eventuale blocco prolungato o anche solo un rallentamento dei traffici energetici avrebbe conseguenze rilevanti sui costi dell’energia, sull'inflazione e sulla competitività delle imprese, con effetti che potrebbero riflettersi sull’occupazione e sul potere d’acquisto dei lavoratori. Per queste ragioni riteniamo necessario muoversi con tempestività sul piano interno. Auspichiamo la convocazione di un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali per monitorare l’evoluzione della crisi, valutare misure di contenimento dei costi energetici e predisporre strumenti di tutela a favore dei settori produttivi e dei lavoratori maggiormente esposti. In una fase così delicata, la priorità deve essere la salvaguardia della stabilità economica e sociale del Paese, attraverso un’azione preventiva e condivisa.” Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito alle possibili ricadute economiche della crisi in Medio Oriente.