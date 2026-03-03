Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dr. Samir J. Serhan Amministratore Delegato

Acwa, la più grande azienda privata al mondo nel settore della desalinizzazione dell'acqua, leader nella transizione energetica e pioniera nell'idrogeno verde, ha annunciato la nomina del Dr. Samir J. Serhan a CEO a partire dal 1° marzo 2026. In linea con la naturale evoluzione dei mandati della leadership esecutiva e con il rigoroso quadro di governance di Acwa, il Consiglio di Amministrazione della società quotata in Borsa in Arabia Saudita ha deliberato la presente nomina nell'ambito di un processo pianificato e strutturato di transizione e successione, supervisionato dalla Commissione per le Nomine e la Remunerazione del Consiglio di Amministrazione della società.

Il CdA e il precedente Amministratore Delegato Marco Arcelli hanno concordato di attuare il processo di successione pianificato per garantire continuità e stabilità. La direzione a lungo termine della società rimane invariata.

Da quando è entrato a far parte di Acwa lo scorso anno come Presidente per l'Arabia Saudita e il Medio Oriente, il Dr. Serhan ha lavorato a stretto contatto con il team dirigenziale ed è pienamente preparato ad assumere questo nuovo incarico. In precedenza, il Dr. Serhan è stato Chief Operating Officer della società statunitense Air Products, dove era responsabile a livello globale delle attività operative e della realizzazione dei progetti dell'azienda, con competenze in materia di P&L per le Americhe, l'Asia, l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e l'India. Ha inoltre ricoperto ruoli di responsabilità in diversi settori, tra cui tecnologia, ingegneria globale, produzione e attrezzature presso Air Products.

All'inizio della sua carriera è stato Presidente della divisione Hydrogen di Praxair. Nei quattordici anni precedenti ha ricoperto posizioni dirigenziali presso il Gruppo Linde negli Stati Uniti e in Germania, fino a diventare Amministratore Delegato di Linde Engineering. Il Dr. Serhan vanta oltre trent'anni di esperienza nella leadership globale in grandi organizzazioni industriali e infrastrutturali, con una solida esperienza nella trasformazione operativa, nel rafforzamento delle capacità organizzative e nella realizzazione di una crescita disciplinata e redditizia in ambienti complessi e ad alta intensità di capitale.

Mohammad Abunayyan, Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acwa, ha dichiarato: “Acwa è oggi un'azienda leader in Arabia Saudita e a livello mondiale nel settore delle energie rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua e dell'idrogeno verde, e la nostra posizione continua a rafforzarsi. Siamo grati a Marco per la sua leadership nel portare avanti la strategia di Acwa e

nell'accelerare il nostro percorso di crescita. Questa transizione guidata riflette la forza della nostra governance e la solidità della nostra piattaforma di business. La nostra direzione strategica rimane ben

chiara e invariata. Siamo lieti di dare il benvenuto al Dr. Samir Serhan nel suo nuovo ruolo di CEO di Acwa".

Il Dr. Samir J. Serhan, CEO designato di Acwa, ha affermato: “Ogni giorno ci offre nuove opportunità per aiutare i nostri clienti e soddisfare le urgenti esigenze energetiche e idriche in tutto il mondo. Sono onorato di guidare Acwa in un momento cruciale, mentre l'azienda accelera la sua crescita globale in termini di redditività nei settori delle energie rinnovabili, della desalinizzazione dell'acqua e delle soluzioni a idrogeno verde, compreso il progressivo utilizzo dell'idrogeno verde per decarbonizzare le industrie pesanti, al fine di ottenere un impatto sostenibile e scalabile in tutto il mondo. Non vedo l'ora di lavorare con i brillanti team di Acwa in tutto il mondo per portare avanti i progressi che abbiamo raggiunto e scrivere il prossimo capitolo del nostro percorso”.

Marco Arcelli, CEO uscente di Acwa, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, il portafoglio di Acwa è raddoppiato e siamo sulla buona strada per raddoppiarlo nuovamente entro il 2030, ampliando sia la nostra presenza che il nostro impatto. Acwa produce attualmente circa il 25% dell'acqua di mare desalinizzata a livello mondiale. Ci siamo espansi in nuovi mercati, tra cui Azerbaigian, Cina, Kuwait e Senegal, rafforzando al contempo le opportunità di esportazione di energia dall'Arabia Saudita e consolidando la nostra leadership nel settore delle molecole verdi. Quello che abbiamo realizzato riflette la portata delle nostre ambizioni, la disciplina nella nostra attività, la dedizione dei nostri colleghi e la fiducia dei nostri partner".

Acwa sostiene la sicurezza energetica e idrica, così come l'affidabilità dell'approvvigionamento, priorità fondamentali per la resilienza economica e il benessere delle popolazioni in tutto il mondo. Oggi Acwa fornisce acqua potabile a quasi 34 milioni di persone ed energia elettrica a quasi 76 milioni di persone ogni giorno.