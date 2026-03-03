Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Lavoro, Barberis (Expo Training): “Orientamento strutturato e ponte fra scuola e impresa, chiave contro il mismatch”

martedì 3 marzo 2026
Lavoro, Barberis (Expo Training): “Orientamento strutturato e ponte fra scuola e impresa, chiave contro il mismatch”

1' di lettura

“Una delle soluzioni più concrete al mismatch tra competenze richieste e disponibili è investire nei processi di orientamento, potenziare la filiera professionalizzante e rendere stabile e strutturato il coinvolgimento delle aziende: quando scuola e impresa progettano insieme competenze ed esperienze, l’orientamento diventa scelta consapevole e occupabilità reale”. Lo ha dichiarato Carlo Barberis, presidente di Expo Training, fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e imprese sui temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro. 

“Il Ministro Giuseppe Valditara ha avuto la lungimiranza di sostenere politiche mirate: il rafforzamento del 4+2 e il collegamento con gli ITS Academy delineano un percorso più coerente e specializzante, capace di coniugare formazione e fabbisogni del territorio, riducendo i tempi ‘vuoti’ tra studio e lavoro. Anche l’introduzione dei docenti orientatori rende l’orientamento da appuntamento occasionale a processo continuo”. 

“Fondamentale - secondo il presidente di Expo Training –il coinvolgimento di diverse parti datoriali per portare nell’orientamento il punto di vista delle imprese e costruire un ponte stabile tra scuola, famiglie e mondo produttivo. L’inserimento della sicurezza e prevenzione dei rischi nell’insegnamento dell’educazione civica permette di creare e ‘contaminare’ sin da piccoli una cultura della sicurezza come competenza di cittadinanza. In occasione della XV edizione - conclude Barberis - Expo Training promuoverà un concorso pubblico per le scuole sul tema della sicurezza, coinvolgendo INAIL, con il Direttore Generale Marcello Fiori, per rendere la prevenzione un’esperienza attiva e partecipata, non solo un contenuto da studiare”.

ti potrebbero interessare

Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dr. Samir J. Serhan Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dr. Samir J. Serhan Amministratore Delegato

Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week

Iran, Paolo Capone, leader UGL: "Preoccupa l’impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione"

Iran, Paolo Capone, leader UGL: "Preoccupa l’impatto economico del conflitto. Prevenire ricadute su rincari e occupazione"

Iran, Capobianco di Conflavoro: "Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio"

Iran, Capobianco di Conflavoro: "Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio"