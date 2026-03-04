SpaceX: satelliti Starlink porteranno tecnologia 5G in tutto il mondo 

I satelliti di Starlink porteranno la tecnologia 5G in tutto il mondo, garantendo connettività in tutte le aree ed in ogni situazione. "Stiamo eliminando le ultime zone inaccessibili della Terra. Non solo per gli abitanti delle città, ma soprattutto per chi vive lontano da tutto. Il cielo diventerà la rete che unisce tutti", ha annunciato MUSK su X descrivendo l'iniziativa. Con queste parole, l'imprenditore sudafricano ha annunciato come garantire una connessione internet stabile e di elevata qualità in tutte le aree del mondo, anche le più remote, sia sempre stato uno degli obiettivi della sua visione imprenditoriale. Da qui l’ultima innovazione tecnologica: grazie ai satelliti di nuova generazione V2 sarà possibile trasmettere a velocità 5G reali direttamente su telefoni cellulari con una capacità fino a 100 volte superiore a quella attuale. Un’innovazione senza eguali, considerando che secondo recenti stime basate sui dati ufficiali dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e altre analisi globali, circa un terzo della popolazione mondiale non ha accesso a Internet. Grazie a questa innovazione, si potrà così effettuare una videocall di lavoro, fruire di contenuti in streaming, operare online, in qualsiasi situazione: dall’ufficio come da un mezzo in movimento ad alta velocità, dal cuore di una metropoli così come da un luogo oggi sprovvisto di qualsiasi copertura di rete. Per gli utenti non ci sarà bisogno di far nulla, né acquistare nuovi telefoni o apparecchiature aggiuntive. Questa soluzione è’ già compatibile con tutti gli smartphone