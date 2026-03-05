Back to School: Enel punta sulla formazione STEM per colmare il gender gap

Incoraggiare le ragazze a scegliere percorsi scientifici e tecnologici è l’obiettivo di “Back to School”, il programma con cui Enel punta a contrastare la disparità di genere nelle discipline STEM. Il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha messo a disposizione delle studentesse un ventaglio di strumenti che va dai contributi economici per l’iscrizione a facoltà scientifiche alle attività di mentoring con professioniste del settore, fino alle giornate di orientamento e alle esperienze in azienda.

L’iniziativa nasce in risposta a un quadro globale che resta critico: secondo l’ultimo rapporto UNESCO, le donne rappresentano appena il 35% dei laureati STEM, una quota che non è cambiata negli ultimi dieci anni. La situazione peggiora nelle discipline più tecniche: solo il 28% degli ingegneri e il 30% degli specialisti ICT sono donne; percentuali che crollano nei settori emergenti come cloud computing (12%) e intelligenza artificiale/data science (26%).

Il divario si riflette anche nelle istituzioni scientifiche: nel 2025 le donne sono soltanto il 19% dei membri delle accademie nazionali e occupano appena il 20% dei ruoli di vertice.

A livello europeo, il tema delle competenze digitali è diventato ancora più urgente. Nell’UE gli specialisti ICT sono 10,3 milioni, ma per raggiungere gli obiettivi della Digital Decade serviranno 20 milioni di professionisti entro il 2030: un fabbisogno che oggi mette in difficoltà oltre il 70% delle imprese, incapaci di trovare personale adeguatamente qualificato.

È in questo scenario che si inserisce il percorso avviato da Enel. Anche per l’anno scolastico 2025/26, “Back to School” porterà nelle scuole superiori di tutta Italia incontri dedicati alle studentesse del triennio, con testimonianze e orientamento offerti dalle esperte del Gruppo. Il programma prevede inoltre cinque borse di studio per le maturande che intendono iscriversi a un corso di laurea STEM, con contributi fino a 5.000 euro.

Nell’ultimo anno, il progetto ha coinvolto oltre 2.000 studentesse e 46 professioniste STEM di Enel, impegnate nel condividere competenze e percorsi di carriera per motivare le giovani a considerare opportunità ancora troppo spesso percepite come “non per loro”. I risultati dell’edizione più recente sono stati presentati in occasione della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza.

“Back to School” è, di fatto, un intervento di empowerment femminile che parte dai banchi di scuola, con un impatto diretto sulla riduzione del gender gap. Perché, nonostante i progressi, la strada per abbattere le differenze è ancora lunga: il Global Gender Gap Index 2025 stima che sia stato colmato solo il 68,8% del divario verso la parità e che, mantenendo l’attuale ritmo, serviranno oltre 100 anni per raggiungerla.

L’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio del Gruppo Enel sul fronte della parità di genere, che include inspirational talk, percorsi di orientamento, progetti formativi e programmi internazionali dedicati a promuovere la presenza femminile nei settori scientifici e tecnologici.