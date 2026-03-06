Libero logo
venerdì 6 marzo 2026
Pier Silvio Berlusconi nel solco della tradizione: mimose su tutte le scrivanie delle collaboratrici Mediaset

Pier Silvio Berlusconi rende omaggio a tutte le donne dipendenti di Mediaset in occasione della Festa della Donna con un gesto ormai consolidato nella tradizione dell’azienda. Anche quest’anno, infatti, l’amministratore delegato del gruppo ha fatto recapitare sulle scrivanie di tutte le collaboratici Mediaset le tradizionali mimose, fiore simbolo dell’8 marzo, accompagnate da un messaggio di ringraziamento.

“L’8 marzo è la festa della Donna. Auguri per questa giornata speciale. Grazie per la vostra professionalità e il vostro impegno quotidiano. Un abbraccio affettuoso”, si legge nel biglietto firmato da Pier Silvio Berlusconi.

